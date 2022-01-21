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Алкоголь почав вбивати вашу печінку: лікарі назвали три незворотні ознаки

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П'ятниця 21 січня 2022 07:49
Алкоголь почав вбивати вашу печінку: лікарі назвали три незворотні ознаки Названо ознаки небезпечного захворювання печінки (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Хвороба печінки зустрічається набагато частіше, ніж ми думаємо. Найпоширеніші причини захворювання печінки - зловживання алкоголем.

На ранніх стадіях пошкодження печінки ще можна лікувати й цей орган можна відновити. Але при розвитку цирозу процес стає незворотнім.

Які три ознаки вказують на те, що ваша печінка почала руйнуватися, розповіли у виданні Express.

При попаданні алкоголю в тіло людини, функція печінки – відфільтрувати та розщепити, щоб вивести його з організму.

Під час цього процесу клітини печінки вмирають. Але печінка може регенеруватися і створювати нові клітини під час перерв. Тому епізодичне вживання алкоголю печінку зруйнувати не встигає.

А ось постійне вживання алкогольних напоїв призводить до того, що печінка не встигає відновлюватися і це призводить до незворотних руйнівних наслідків.

Найнебезпечніші стани печінки: жирова хвороба, алкогольний гепатит, цироз.

При цирозі здорова тканина печінки поступово починає заміщатися нефункціонуючої рубцевою тканиною. На ранніх стадіях симптоми дуже малопомітні, але з часом вони починають ставати більш серйозними.

Перші ознаки з'являються на шкірі – будь-які подряпини та порізи будуть сильно кровоточити та набагато довше гоїтися.

Другою ознакою медики називають свербіж - печінка починає гірше фільтрувати токсини в крові, а це призводить до подразнень і свербіння.

Третя ознака - токсини можуть викликати жовтяницю. Білірубін починає накопичуватися в організмі та фарбувати шкіру й очі в жовтий колір.

При появі цих симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря, оскільки більш сильні ураження печінки призводять до тяжких наслідків: ниркової недостатності, печінкової недостатності, пошкодження слизової оболонки шлунка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптоми поліомієліту, які маскуються під грип.

А також розповідали про те, що лікар назвала три незвичайних симптоми штаму Омікрон.

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