Алкоголь почав вбивати вашу печінку: лікарі назвали три незворотні ознаки
Хвороба печінки зустрічається набагато частіше, ніж ми думаємо. Найпоширеніші причини захворювання печінки - зловживання алкоголем.
На ранніх стадіях пошкодження печінки ще можна лікувати й цей орган можна відновити. Але при розвитку цирозу процес стає незворотнім.
Які три ознаки вказують на те, що ваша печінка почала руйнуватися, розповіли у виданні Express.
При попаданні алкоголю в тіло людини, функція печінки – відфільтрувати та розщепити, щоб вивести його з організму.
Під час цього процесу клітини печінки вмирають. Але печінка може регенеруватися і створювати нові клітини під час перерв. Тому епізодичне вживання алкоголю печінку зруйнувати не встигає.
А ось постійне вживання алкогольних напоїв призводить до того, що печінка не встигає відновлюватися і це призводить до незворотних руйнівних наслідків.
Найнебезпечніші стани печінки: жирова хвороба, алкогольний гепатит, цироз.
При цирозі здорова тканина печінки поступово починає заміщатися нефункціонуючої рубцевою тканиною. На ранніх стадіях симптоми дуже малопомітні, але з часом вони починають ставати більш серйозними.
Перші ознаки з'являються на шкірі – будь-які подряпини та порізи будуть сильно кровоточити та набагато довше гоїтися.
Другою ознакою медики називають свербіж - печінка починає гірше фільтрувати токсини в крові, а це призводить до подразнень і свербіння.
Третя ознака - токсини можуть викликати жовтяницю. Білірубін починає накопичуватися в організмі та фарбувати шкіру й очі в жовтий колір.
При появі цих симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря, оскільки більш сильні ураження печінки призводять до тяжких наслідків: ниркової недостатності, печінкової недостатності, пошкодження слизової оболонки шлунка.
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