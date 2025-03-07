Алкоголь в компании меняет восприятие человека: ученые выяснили интересные факты

Ученые из университета Чикаго в США провели исследование, в котором изучали эффект алкоголя при социальных взаимодействиях между людьми.

Они пригласили для участия в эксперименте добровольцев - здоровых взрослых в возрасте от 21 до 35 лет. Все участники употребляли спиртное или безалкогольную имитацию, а после - вступали в 45-минутный разговор друг с другом.

Результаты показали, что алкоголь усиливает положительные эмоции и чувство связи с собеседником. Участники, которые пили алкоголь, сообщили о большей приподнятости, дружелюбии и энергии.

При этом эффект был еще сильнее, если собеседник тоже употреблял алкоголь. А вот те, кто пил безалкогольную имитацию, таких эмоций и чувств не испытал.

Анализ выражений лица с использованием машинного обучения подтвердил, что алкоголь усиливал проявления радости и веселья, одновременно уменьшая негативные эмоции, такие как неудобство и пренебрежение.

Стоит добавить, что у женщин этот эффект был более выражен, если их собеседник также употреблял алкоголь.

Однако исследование показало, что алкоголь не влиял на уровень тревожности, депрессии или усталости, но усиливал чувство гнева и смущения. При этом физиологические показатели, такие как артериальное давление и частота сердечных сокращений оставались неизменными.

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