Алиса - большая гордость. В Украине живет коза, поставившая уникальный рекорд

Что известно о козе Алисе

Владелец животного - фермер Владимир Киричок. У козы необычная порода, она на 75% альпийская, а на 25% - зааненская.

У козочки отличный характер - она очень дружелюбна, любит общаться с людьми и осматривать себя в воде.

Коза Алиса дала 9 литров молока за сутки (фото: Facebook/Лана Ветрова)

Владимир с детства общается с козами, потому знает их повадки, как свои пять пальцев. Он убежден, что количество молока зависит от качества кормов.

По словам мужчины, также важно бережное отношение и любовь к животному, хорошие условия содержания.

Хозяин говорит, что ни в коем случае нельзя допустить стресса у козы или чтобы она, не дай бог, замерзла!

В последние годы Владимир интенсивно занимается селекцией. Алиса - его величайшая гордость.

Эксперты Национального Реестра Рекордов намерены приехать в пгт Талалаевку Черниговской области, чтобы вручить Владимиру Киричку Сертификат о рекорде "Наибольший суточный надой молока козы". А козочке привезут полакомиться ее любимую молодую капусту.