ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Аліна Паш заспівала російською і розлютила українців: яке прикре самогубство

Автор: Людмила Жукова

Українська співачка записала кавер-версію пісні російського репера

Українська співачка Аліна Паш переспівала пісню російського співака Богдана Титомира, який був популярний в 90-их роках. Артистка записала кавер-версію реп хіта "Делай, как я" разом зі своїм колегою DrumsDaddy. Відео процесу запису з'явилося на YouTube-каналі співачки.

Популярні новини

За словами Аліни, в дитинстві вона слухала цю пісню і завжди вважала Титомира "крутим дядьком". Тепер виконавиця вирішила записати свою версію хіта. Цікаво, що запис композиції Аліни і DrumsDaddy спонсорує російська компанія "Ферреро Росія".

Також Аліна зазначила, що вони багато разів переробляли аранжування, але все-таки хотіли зробити кавер впізнаваним.

У мережі не зрозуміли нових експериментів української співачки. В коментарях на YouTube з'явилася хвиля критики і обурення з боку українців.

Шанувальники не розуміють, навіщо Аліні знадобилося використовувати трек російського виконавця і переспівувати, тим більше сама співачка із Закарпаття.

  • Мені подобається творчість Аліни, альо вісь такі дії з її боку... навіть не знаю. Просто завжди Росія намагалася підкорити Україну, знищувала нашу мову. А тут дівчина з Закарпаття, з самого серця нашої Батьківщини, і підтримує їх "двіж". Я із Севастополя, але таке враження, що я, навіть мешкаючи в проросійському оточенні, більше проникаюся нашою реальною історією. Ну просто, я не знаю... невже вся справа в грошах? Або це така позиція, яку я не зовсім можу зрозуміти.
  • Аліно, це не класно.
  • Талановито, але ставлю дизлайк за пропаганду російської мови і культури. Розчарована.
  • Яке прикре самогубство!
  • Господи, як це забути і ніколи не слухати?
  • Це ж мазохізм. Для чого було заливати це відео на свій власний ютуб? Який прикрий постріл у ногу.

Аліна Паш заспівала пісню Богдана Титомира

Як ми писали раніше, Аліна Паш внесла свіжий подих в український хіт світових дискотек.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України скандалпевец