Аллергия на работу: может ли она по-настоящему проявляться у человека

Что такое аллергия на работу

Это понятие преимущественно аллегорично и означает вашу неспособность эффективно выполнять ваши рабочие обязанности. Другими словами это еще называют выгоранием.

Причины аллергии на работу психические, а не физические. Поэтому, прежде всего, нужно обращать внимание на изменения в настроении, характере и поведенческих реакциях.

Как проявляется аллергия на работу

Определить это "заболевание" можно с помощью этих симптомов:

ощущение постоянного переутомления

частая головная боль

бессонница

ухудшение состояния здоровья

раздраженность

нежелание выполнять свою работу

А вызвать эти признаки может что угодно, что приносит вам дискомфорт на работе: низкая зарплата, неприятный коллектив, слишком большая загруженность и т.д.

Как лечится аллергия на работу

Если причина вашей аллергии заключается в неприятных людях, снизьте частоту и продолжительность контактов с ними. Если это возможно, изолируйте рабочее место.

Не забывайте своевременно снимать психологическое напряжение, но правильными методами. Не нужно прибегать к алкоголю или наркотическим средствам, лучше попробовать дыхательную практику.

Берите передышку во время работы. Мысленно отключитесь от происходящего и считайте до 10, 20 или 100. Этого времени должно быть достаточно, чтобы переключить мозг.

Чтобы психологический климат на работе в коллективе был более комфортным для вас, не наживайте себе врагов. Лучше отмечать себе положительные черты коллег, тогда будет легче с ними общаться и выстраивать деловые отношения.

Если вы относитесь к неисправимым трудоголикам, то есть смысл найти себе хобби. Переключение мыслей на что-нибудь приятное, что вы будете делать после работы.

Врачи и психологи сходятся во мнении, что причиной многих симптомов является психосоматика. То есть состояние здоровья зависит от нервного состояния.