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Аллергия на работу: может ли она по-настоящему проявляться у человека

На самом ли деле существует аллергия на работу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Слышали ли вы когда-нибудь выражение "аллергия на работу"? Скорее всего, да. Однако вы точно не могли подумать, что это понятие может по-настоящему физически проявляться у человека. Аллергия на работу имеет свои симптомы, подобно всем остальным аллергиям, а также методику лечения.

Как понять, есть ли у вас аллергия на работу - читайте ниже в материале Styler.

Что такое аллергия на работу

Это понятие преимущественно аллегорично и означает вашу неспособность эффективно выполнять ваши рабочие обязанности. Другими словами это еще называют выгоранием.

Причины аллергии на работу психические, а не физические. Поэтому, прежде всего, нужно обращать внимание на изменения в настроении, характере и поведенческих реакциях.

Как проявляется аллергия на работу

Определить это "заболевание" можно с помощью этих симптомов:

  • ощущение постоянного переутомления
  • частая головная боль
  • бессонница
  • ухудшение состояния здоровья
  • раздраженность
  • нежелание выполнять свою работу

А вызвать эти признаки может что угодно, что приносит вам дискомфорт на работе: низкая зарплата, неприятный коллектив, слишком большая загруженность и т.д.

Как лечится аллергия на работу

Если причина вашей аллергии заключается в неприятных людях, снизьте частоту и продолжительность контактов с ними. Если это возможно, изолируйте рабочее место.

Не забывайте своевременно снимать психологическое напряжение, но правильными методами. Не нужно прибегать к алкоголю или наркотическим средствам, лучше попробовать дыхательную практику.

Берите передышку во время работы. Мысленно отключитесь от происходящего и считайте до 10, 20 или 100. Этого времени должно быть достаточно, чтобы переключить мозг.

Чтобы психологический климат на работе в коллективе был более комфортным для вас, не наживайте себе врагов. Лучше отмечать себе положительные черты коллег, тогда будет легче с ними общаться и выстраивать деловые отношения.

Если вы относитесь к неисправимым трудоголикам, то есть смысл найти себе хобби. Переключение мыслей на что-нибудь приятное, что вы будете делать после работы.

Врачи и психологи сходятся во мнении, что причиной многих симптомов является психосоматика. То есть состояние здоровья зависит от нервного состояния.

Раньше мы рассказывали, как низкая зарплата связана с продолжительностью жизни.

Читайте также, в каких странах мира платят самые высокие зарплаты.

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