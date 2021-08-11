Олексій Кавилін: найкращі шахісти Київського та Львівського регіонів визначать найсильнішого на турнірі

"Шахісти стверджують, що шахова корона України зараз належить Львову. Але цього року наша федерація хоче у відкритому двобої з'ясувати, чиї спортсмени кращі. Ми запросили Львівську федерацію позмагатися, і вони прийняли виклик. Це прекрасна новина для всіх любителів найінтелектуальнішого виду спорту в світі", - повідомив Кавилін.

Згідно з повідомленням прес-служби, президент Федерації ініціював, щоб турнір, проходив з призовим фондом у 200 тисяч гривень.

Це сума, рівна розіграній на Kyiv Chess Open (U16), змаганні, проведеному в липні 2021 року.

Однак, на думку президента федерації, головне в турнірі - імідж самих шахів і відродження в країні регулярних змагань між кращими гравцями країни.

"Чесною конкуренцією між кращими, яскравими і красивими змаганнями ми відроджуємо українські шахові традиції, підвищуємо до них інтерес", - переконаний Олексій Кавилін.

За його словами, в змаганні планується участь 20 кращих шахістів від Київщини та 20 кращих - від Львівщини. Зокреме, 50% - шахісти юніори, інші 50% - дорослі майстри.

Місце проведення ще остаточно не визначено. Розглядаються такі локації як Spases, "Освіторія" і КВЦ "Парковий".

Турнір буде транслюватися в соцмережах з коментуванням гри.