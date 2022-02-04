Олександра Зарицька з KAZKA схудла на 35 кілограмів і розповіла, чому на це зважилася

Співачка розповіла, що перш за все вона худла, щоб бути здоровою. У якийсь період часу їй стало важко ходити і виступати. Це і стало поштовхом до змін.

"Я схудла десь на 35 кілограмів, якщо вважати точку відліку, а за ним депресія тощо",- зізналася виконавиця.

Саша досі не говорить, скільки вона важила до схуднення, вважаючи, що "це просто цифри".

"Я ніколи не говорила, скільки максимально важила, тому що для мене це непринципово. Кілограми у всіх різні. Головне, щоб люди бачили, що існують зміни. Людина може змінитися, якщо захоче. Мені здається, важливіше розповісти людям про те, як це можна зробити [схуднути] і показати на власному прикладі. А питання "скільки важила?"- це таке, просто цифри", - додала артистка.

Нагадаємо, що заради досягнення своєї мети Саша займалася плаванням і хореографією, бігала, але не обмежувала себе в харчуванні. А після походу до дієтолога співачка свідомо відмовилася від цукру, борошняних виробів і смаженого.

Після вильоту з "танців з зірками 2021" Зарицька не закинула спорт і танці, а також продовжила правильно харчуватися. Зараз артистка танцює тричі на тиждень для себе.