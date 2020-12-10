В Албанії поліція застрелила чоловіка за порушення карантину

В Албанії поліцейські застрелили 25-річного місцевого жителя за порушення комендантської години в країні. Відомо, що трагедія сталася в столиці Тирані близько першої години ночі 9 грудня і чоловіка намагалися зупинити в 100 метрах від його місця проживання.

Як повідомляє EuroNews, співробітники поліції дали наказ 25-річному Клодиану Рашу зупиниться, але він нібито не виконав їх вказівку, і вони відкрили вогонь. Крім того, в поліції заявили, що їм здалося, що в руках у чоловіка була зброя. З важкими пораненнями його доставили в лікарню, де лікарі констатували смерть.

Наступного ранку молоді люди з Молодіжного форуму Демократичної партії Албанії вийшли на вулиці в знак протесту проти смерті земляка. Вони прийшли під стіни будівлі Міністерства внутрішніх справ і до вікон канцелярії прем'єр-міністра країни. Молодь вказала на те, що поліція неправомірно застосувала силу проти громадянина країни та вимагали відставки міністра внутрішніх справ Сандера Ллешаджа. Вони підпалили ялинку біля міністерства.

Албанії поліція застрелила молодого хлопця за порушення карантину і це призвело до протестів

"Вчинення такого вбивства є безвідповідальним. Ми хочемо справедливості для Клодіана і вимагаємо, щоб Сандер Ллешадж, міністр внутрішніх справ Албанії, подав у відставку", - заявили протестувальники.

Поліція розігнала мітинг і застосувала до протестантів сльозогінний газ. Два співробітники поліції та один журналіст отримали в результаті сутичок легкі поранення.

Поліцейського, який вистрілив в Клодиана Рашу заарештували й зараз ведеться розслідування. У поліції визнали, що він порушив закон.

Варто відзначити, що ситуація з коронавірусом в Албанії почала погіршуватися в листопаді й уряд запровадив комендантську годину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вперше за 18 років вбивці Михайла Круга розповів про деталі злочину.