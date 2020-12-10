В Албании полиция застрелила мужчину за нарушение карантина

В Албании полицейские застрелили 25-летнего местного жителя за нарушение комендантского часа в стране. Известно, что трагедия произошла в столице Тирани около часу ночи 9 декабря и мужчину пытались остановить в 100 метрах от его места проживания.

Как сообщает EuroNews, сотрудники полиции дали приказ 25-летнему Клодиану Рашу остановится, но он якобы не выполнил их указание, и они открыли огонь. Кроме того, в полиции заявили, что им показалось, что в руках у мужчины были оружие. С тяжелыми ранениями его доставили в больницу, где врачи констатировали смерть.

На следующее утро молодые люди из Молодежного форума Демократической партии Албании вышли на улицы в знак протеста против смерти соотечественника. Они пришли под стены здания Министерства внутренних дел и к окнам канцелярии премьер-министра страны. Молодежь указала на то, что полиция неправомерно применила силы против гражданина страны и потребовали отставки министра внутренних дел Сандера Ллешаджа. Они подожгли елку возле министерства.

В Албании полиция застрелила молодого парня за нарушение карантина и это привело к протестам

"Совершение такого убийства является безответственным. Мы хотим справедливости для Клодиана и требуем, чтобы Сандер Ллешадж, министр внутренних дел Албании, подал в отставку", - завили протестующие.

Полиция разогнала митинг и применила к протестантам слезоточивый газ. Два сотрудника полиции и один журналист получили в результате стычек легкие ранения.

Полицейского, который выстрелил в Клодиана Рашу арестовали и сейчас ведется расследование. В полиции признали, что он нарушил закон.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в Албании начала ухудшаться в ноябре и правительство ввело комендантский час.

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