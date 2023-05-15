Акция "Поймай барыгу": организаторы сообщили, что первый задержан под следствием

"Он не хотел показывать, что у него в кармане, поэтому он взял в правую руку, и сделал так, грубо говоря, и думал, что ему повезет, что мы не найдем это вещество. Но не первый раз мы с таким сталкиваемся, то от нас ничего не скроешь", - сказал Виктор.

Амфетаминщику грозит лишение свободы от 4 до 8 лет в случае привлечения его к ответственности в судебном порядке.

В проекте также напомнили, что в акции не могут принять участие только представители Национальной полиции. И поскольку Виктор не входит в это учреждение, то он имеет полное право на получение вознаграждения.

На сайте проекта также напомнили, что все средства, направляемые на вознаграждение, подлежат налогообложению.

Андрей Кузьменко, юрист проекта "Поймай барыгу":

"В соответствии с условиями акции было предоставлено фото, видео доказательства совершения уголовного правонарушения так называемым "заложником", были предоставлены доказательства обращения в полицию, в том числе выписку из ЕРДР и подтверждение того, что был обнаружен у задержанного тяжелый наркотик, более восьми граммов.

Вознаграждение, как мы и предупреждали, было выплачено с учетом всех необходимых налогов и сборов, а именно - налога на доход физического лица и 1,5 процента военного сбора. То есть минус 19,5% было уплачено в государственный бюджет. Сумма 40 000 гривен была уплачена, с нее 7 800 гривен было уплачено налогов".

Виктор, после получения вознаграждения, рассказал, что потратить его он планирует на экипировку для своей будущей военной службы. Именно поэтому нацгвардейцы из Кривого Рога планируют продолжать свое участие в акции.

Организаторы акции, в свою очередь, заявляют, что все данные, полученные от участников, конфиденциальны и не передаются третьим лицам.