Актриса из Мариуполя рассказала свою историю музею "Голоса мирных"

24 февраля Анне позвонила подруга, предлагала уехать. Актриса отказалась - была уверена, что, как в 2014-м, враг в город не войдет. Равномерно исчезали отопление, свет, газ, вода. Взрывы становились все сильнее. В десятых числах марта вместе с соседями перебрались в подвал. Еду выходили готовить на костре.

"Ты слышишь, как летит самолет, сбрасывают бомбы. Уже потом, когда я узнавала истории других людей, я понимала, что ни правила двух стен, ни подвалы, тебя ничего не может спасти от этих бомб. Если тебе суждено, то выживаешь. Если нет, то люди гибли", - вспоминает Анна.

До 26 марта она была в подвале. Заходил коллега-актер, звал в Драмтеатр. В определенный момент она уже начала собираться – и растерялась, не зная, что взять с собой. В конце концов, Анна так и не решилась туда пойти. Вероятно, это решение спасло ей жизнь.

В конце марта в ее подъезд вошли "ДНРовцы". Анну удивило поведение соседей: почти все... радовались. Она одна повторяла, что уедет из города, если в Мариуполе будет Россия. На следующий день жителям сказали покинуть дом и перейти в другой дом. Анна взяла кота, одеяло и сумку с документами. Там потребовали, чтобы все ехали в Ростов. Опять же отказалась только актриса. В тот же вечер за ней пришли с автоматами.

"Просто моя позиция была та, что я за Украину, и против того, чтобы на нашей земле были кафиры. Конечно, я говорила это тогда при соседях в подвале. Сейчас мне кажется, что кто-то из моих соседей меня просто сдал. Они начали читать мои переписки, смотреть фотографии… Назвали меня "актрисой погоревшего театра", - вспоминает Анна.

Ее отпустили к родителям, находившимся тогда в оккупации. Для них это был подарок – ведь родителям сказали, что Анна погибла в Драмтеатре… Впоследствии она смогла уехать. Теперь актриса работает в Черкасском украинском драматическом театре. Она уверена, что Украина победит.

История Анны вошла в архив музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.