Променяла карьеру на семью. Как сегодня выглядит "отчаянная домохозяйка" Марсия Кросс

Марсия Кросс получила известность благодаря одной из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки" , где она сыграла Бри Ван де Камп. Также за плечами знаменитости ряд других знаковых ролей, которые помогли ей окончательно закрепить звездный статус и завоевать армию поклонников.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает детальнее узнать о жизни селебрити и посмотреть, как она выглядит сейчас.

Начало пути и развитие карьеры

Марсия Анна Кросс родилась 25 марта 1962 года в Мальборо, штат Массачусетс. Также она имеет двух сестер, одна из которых является автором и исполнительницей собственных песен.

Что касается выбора своей будущей профессии, то Марсия говорила, что никогда не сомневалась, что станет актрисой, поскольку мечтала об этом с самого детства. Дебютом для нее стала постановка в школе - спектакль "Ведьма черного дрозда". А в 18 лет Кросс начала обучение в школе драматического мастерства в Нью-Йорке.

Марсия Кросс с коллегой из фильма "Отчаянные домохозяйки" (фото: instagram.com/reallymarcia)

Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" (кадр из сериала) Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" (кадр из сериала) Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" (кадр из сериала) Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" (кадр из сериала) Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" (кадр из сериала)

В 1980-х годах звезда играла в нескольких театральных постановках, в частности в спектаклях "Слуга двух господ" и "Двенадцатая ночь".

На телевидении знаменитость дебютировала в 1984 году в сериале "На краю ночи". Однако актерство - далеко не единственное увлечение Марсии, ведь она также имеет научную степень по психологии.

Первая огромная популярность к американке пришла после роли помешанного врача Кимберли Шоу в сериале Аарона Спеллинга "Район Мелроуз". Сначала продюсеры пригласили актрису только для съемок в нескольких эпизодах, но она настолько понравилась им и зрителям, что стала официальной героиней этого сериала.

Согласно сюжету, Кимберли погибла в автокатастрофе. После на студию прошел шквал писем от зрителей с просьбой вернуть любимую героиню, и это было воплощено в жизнь. Продюсеры решили вернуть Кимберли "с того света", после чего она еще в течение трех сезонов появлялась в сериале.

Кадр из сериала "Район Мелроуз" Кадр из сериала "Район Мелроуз"

В "Отчаянных домохозяйках", которые выходили в свет с 2004 по 2012 год, Кросс сыграла Бри Ван де Камп. После этой роли ее популярность приобрела мировые масштабы и сделала ее узнаваемой во многих странах.

За роль перфекционистки Бри Марсия получила множество номинаций и наград, в частности "Золотой глобус" и "Эмми". В 2006 году звезда получила статус обладательницы лучшей прически в США.

Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" (кадр из сериала) Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" (кадр из сериала)

Марсия Кросс в сериале "Отчаянные домохозяйки" (кадр из сериала)

К фильмам и сериалам, в которых снялась Марсия Кросс, также принадлежат такие работы: "Квантико", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Король Квинса", "Иствик", "Крепкое лекарство", "Профайлер", "Прикосновение ангела" и ряд других кинопроектов.

Что известно о личной жизни Марсии Кросс

Она замужем за брокером Томом Махони, свадьбу с которым сыграла в июне 2006 года. Пара воспитывает двух детей-близнецов - Иден и Саванну, которые появились на свет в феврале 2007 года.

Звезда стала матерью в довольно позднем возрасте - 44 года. Она не скрывает, что из-за этого беременность прошла для нее не очень легко, и селебрити не совсем рекомендует женщинам за 40 впервые становиться матерями.

"Возраст после 40 - не лучшее время, чтобы думать о беременности. Признаюсь, в моем случае все было проще - все произошло настолько быстро, что я даже не успела испугаться. Слава Богу, все получилось: мне очень нравится быть мамой!" - говорила актриса в одном из своих интервью.

"Я часто беру малышей на съемки, но если по каким-то причинам не могу этого сделать, на следующий день веду себя как примерная мама, потому что считаю, что должна компенсировать им недостаток внимания", - также комментировала она период, когда совмещала первые годы материнства с актерской карьерой.

Марсия Кросс - мама двоих детей (фото: instagram.com/reallymarcia)

Соцсети Марсии Кросс

За ее страницей в Instagram следят почти 500 тысяч пользователей. Сама селебрити называет себя "мамой, актрисой и активисткой". Она продолжает вести публичную деятельность, однако сейчас сосредоточена больше на социально-общественных инициативах.

Последние публикации касаются поддержки палестинцев, высказываний о любви в мире, а также ее актерской деятельности.

Но на данный момент Марсия нечасто появляется на экранах. Она выбирает семейную жизнь и лишь выборочные проекты, поэтому сейчас ее новые роли и публичные выступления воспринимаются фанами с еще большим восторгом.

Марсия Кросс (фото: instagram.com/reallymarcia) Марсия Кросс (фото: instagram.com/reallymarcia)

Что известно о сериале "Отчаянные домохозяйки"

Сериал был создан Марком Черри и спродюсирован "Эй-Би-Си Студиос" и "Черри Продакшнз".

Согласно сюжету, действия разворачиваются на Вистерия Лейн, которая расположена в вымышленном городке Феарвью. Сериал рассказывает о жизни нескольких женщин от имени их умершей соседки Мэри Элис. Они сталкиваются с домашним насилием, ведут семейную жизнь и раскрывают таинственные преступления, скрытые в якобы идеальном районе на окраине города. Идея сериала в определенной степени была взята из фильма "Красота по-американски".

Кроме Марсии Кросс, в "Отчаянных домохозяйках" главные роли сыграли Терри Хэтчер, Фелисити Хаффман и Ева Лонгория.

Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"