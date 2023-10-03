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Аксессуары дороже одежды: Николас Карма раскрыл стоимость наряда поп-звезды Милы Нитич

Николас Карма рассекретил стоимость образа Милы Нитич (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Любченко

Украинский блоггер Николас Карма ведет интересную рубрику в Instagram, где рассекречивает стоимость звездных луков. Некоторые артисты даже сами подходят к нему, потому что узнают.

РБК-Украина (проект Styler) опираясь на видео Николаса Кармы в Instagram рассказывает, сколько стоит образ известной певицы Милы Нитич.

Сколько стоит Look Милы Нитич

На последнем видео Николасу удалось рассекретить стоимость образа Милы Нитич, которая, кстати, сама и подошла к парню. Сначала они мило поздоровались, а дальше Николас принялся за дело и узнал стоимость всех вещей, из которых состоял образ артистки. 

Общая сумма образа Милы Нитич составляет 29 тысяч гривен, но, к счастью, не все Мила покупала сама.

  • Самой дешевой оказалась черная кофта с сеткой - ее стоимость 1800 гривен
  • Далее следуют джинсы светло-голубого цвета, модель которых, кстати, сейчас в тренде - они стоят 3500 гривен.
  • Маленькая сумочка, в которой певица носит ключи от машины - стоит 4500 и это почти самая дорогая вещь, которая была с Милой на момент записи видео с Николасом.
  • Но на артистке была еще куртка, которую певице подарили. Но ее стоимость девушка знает - 525 долларов.

Итак, получается, что самой дорогой вещью, которую приобрела Мила Нитич -  стала сумочка за 4500, а вот в общем самой дорогой вещью - стала кожаная куртка голубого цвета.

Стиль Милы Нитич

Стоит сказать, что стиль Милы Нитич всегда очень нежный и изысканный. Она любит пастельные цвета и выбирает классические вещи, которые очень подходят певице и подчеркивают ее красоту и простоту, которую артистка демонстрирует своим поведением.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Это даже можно заметить в видео с Николасом, ведь Мила сама шла к нему, чтобы поздороваться, потому что она его узнала и просто хотела пообщаться с молодым, но популярным блоггером.

 

Ранее мы рассказывали о том, что Мила Нитич шокировала признанием токсичных отношений.

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