Аксессуары дороже одежды: Николас Карма раскрыл стоимость наряда поп-звезды Милы Нитич

Украинский блоггер Николас Карма ведет интересную рубрику в Instagram, где рассекречивает стоимость звездных луков. Некоторые артисты даже сами подходят к нему, потому что узнают.
РБК-Украина (проект Styler) опираясь на видео Николаса Кармы в Instagram рассказывает, сколько стоит образ известной певицы Милы Нитич.
На последнем видео Николасу удалось рассекретить стоимость образа Милы Нитич, которая, кстати, сама и подошла к парню. Сначала они мило поздоровались, а дальше Николас принялся за дело и узнал стоимость всех вещей, из которых состоял образ артистки.
Общая сумма образа Милы Нитич составляет 29 тысяч гривен, но, к счастью, не все Мила покупала сама.
Итак, получается, что самой дорогой вещью, которую приобрела Мила Нитич - стала сумочка за 4500, а вот в общем самой дорогой вещью - стала кожаная куртка голубого цвета.
Стоит сказать, что стиль Милы Нитич всегда очень нежный и изысканный. Она любит пастельные цвета и выбирает классические вещи, которые очень подходят певице и подчеркивают ее красоту и простоту, которую артистка демонстрирует своим поведением.
Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)
Это даже можно заметить в видео с Николасом, ведь Мила сама шла к нему, чтобы поздороваться, потому что она его узнала и просто хотела пообщаться с молодым, но популярным блоггером.
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