Академік вказав на особливість "Дельти": нагадує важку ГРВІ

Симптоми відрізняються

За словами Комісаренка симптоми нового штаму відрізняються, а деякі не розуміють, що захворіли ним, плутаючи з застудою.

"Ми маємо справу з агресивним штамом коронавірусу. Перебіг захворювання і симптоми трохи відрізняються від тих, які були раніше. Він дуже нагадує гостре респіраторне захворювання у важкій формі. Зрештою, люди не відразу можуть зрозуміти, чи захворіли коронавірусом, чи це просто застуда", - повідомив академік.

Цікаво, що втрата смаку і запаху вже не супроводжує хворобу. За словами академіка, активуються віруси, раніше занесені в організм, починається нежить, приєднується кашель.

Основні симптоми "дельти"

Симптоми при зараженні "Дельта" -штамом дещо відрізняються від минулих мутацій SARS-CoV-2, і мають велику схожість з симптомами застуди:

головний біль

підвищення температури

нежить

біль в горлі

Також часто пацієнти скаржаться на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Втрата нюху і смаку при "Дельті" зустрічається рідше.