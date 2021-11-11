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Академік вказав на особливість "Дельти": нагадує важку ГРВІ

Автор: Людмила Жукова

Штам коронавірусу "Дельта" зовсім не схожий на попередній і відрізняється особливою агресивністю.

Про це в "Сніданку з 1+1" розповів академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.

Симптоми відрізняються

За словами Комісаренка симптоми нового штаму відрізняються, а деякі не розуміють, що захворіли ним, плутаючи з застудою.

"Ми маємо справу з агресивним штамом коронавірусу. Перебіг захворювання і симптоми трохи відрізняються від тих, які були раніше. Він дуже нагадує гостре респіраторне захворювання у важкій формі. Зрештою, люди не відразу можуть зрозуміти, чи захворіли коронавірусом, чи це просто застуда", - повідомив академік.

Цікаво, що втрата смаку і запаху вже не супроводжує хворобу. За словами академіка, активуються віруси, раніше занесені в організм, починається нежить, приєднується кашель.

Основні симптоми "дельти"

Симптоми при зараженні "Дельта" -штамом дещо відрізняються від минулих мутацій SARS-CoV-2, і мають велику схожість з симптомами застуди:

  • головний біль
  • підвищення температури
  • нежить
  • біль в горлі

Також часто пацієнти скаржаться на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Втрата нюху і смаку при "Дельті" зустрічається рідше.

Як ми раніше писали, доктор розповів, чому від деяких вакцин від COVID людям стає погано.

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Коронавірус "Дельта"