Академік НАН пояснив, чи варто боятися нових мутацій коронавірусу

Академік висловився про нові штами коронавірусу та їх небезпеку.

"Не дуже хвилюйтеся в сенсі мутацій коронавірусу. Це нормально в тому сенсі, що це передбачувано", - говорить Комісаренко.

Він пояснив, що у кожного хворого всередині відбуваються мутації вірусу, і ці мутації зникають, коли пацієнт одужує.

"Але якщо людина хворіє дуже довго, велика кількість людей, то такі мутації можуть стати стабільними, більш менш небезпечними", - сказав науковець.

Експерт наголошує, що вакцини від COVID-19 зараз дієві 1 проти мутованих форм вірусу.

"Поки є хороші новини, що вакцини, створені проти первинного уханьського варіанту коронавірусу, поки працюють, і навіть працюють проти варіантів вірусу. Іноді вакцини працюють менш ефективно", - розповів академік.

Комісаренко звернув увагу, що незважаючи на такі відмінності в дієвості, щеплення ше одно призводять до зменшення контагіозності (заразності) вірусу - відповідно, зменшується кількість хворих, зменшується летальність.