В Охтирці "Ураганами" розстріляли дитячий садок, є важко поранені діти, - військова адміністрація

"Оперативно від голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького: Був обстріл "Ураганами" в Охтирці, потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок", - говориться в повідомленні.

За словами Живицького, там було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо, є важко поранені діти.

"Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", - повідомив він.