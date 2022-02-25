В Охтирці "Ураганами" розстріляли дитячий садок, є важко поранені діти, - військова адміністрація

В Охтирці, що в Сумській області було обстріляно з "Ураганів" житловий масив. Снаряди потрапили в дитячий садок, бомбосховище, є поранені діти.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Дмитро Живицький.
"Оперативно від голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького: Був обстріл "Ураганами" в Охтирці, потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок", - говориться в повідомленні.
За словами Живицького, там було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо, є важко поранені діти.
"Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", - повідомив він.
Раніше ми писали, що у Ворзелі Київської області "Градами" обстріляли дитячий будинок.