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В Охтирці "Ураганами" розстріляли дитячий садок, є важко поранені діти, - військова адміністрація

Автор: Світлана Мащенко

В Охтирці, що в Сумській області було обстріляно з "Ураганів" житловий масив. Снаряди потрапили в дитячий садок, бомбосховище, є поранені діти.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Дмитро Живицький.

"Оперативно від голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького: Був обстріл "Ураганами" в Охтирці, потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок", - говориться в повідомленні.

За словами Живицького, там було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо, є важко поранені діти.

"Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", - повідомив він.

Раніше ми писали, що у Ворзелі Київської області "Градами" обстріляли дитячий будинок.

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