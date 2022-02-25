В Ахтырке "Ураганами" расстреляли детский сад, есть тяжело раненые дети, - военная администрация

"Оперативно от главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого: был обстрел "Ураганами" в Ахтырке, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад", - говорится в сообщении.

По словам Живицкого, там было много людей. Количество раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети.

"Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", - сообщил он.