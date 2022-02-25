В Ахтырке "Ураганами" расстреляли детский сад, есть тяжело раненые дети, - военная администрация

В Ахтырке, что в Сумской области был обстрелян из "Ураганов" жилой массив. Снаряды попали в детский сад, бомбоубежище, есть раненые дети.
Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Оперативно от главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого: был обстрел "Ураганами" в Ахтырке, попали в жилой массив, бомбоубежища, детский сад", - говорится в сообщении.
По словам Живицкого, там было много людей. Количество раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети.
"Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", - сообщил он.
Ранее мы писали, что в Ворзеле Киевской области "Градами" обстреляли детский дом.