Шахраї вкрали у батька загиблого на Донбасі героя грошову допомогу від держави

Шахраї вкрали у батька загиблого на Донбасі українського воїна-добровольця 297 тисяч гривень, які були нараховані державою за смерть сина. Уродженець Миколаївської області Олексій Кваша загинув на фронті, рятуючи побратима - у його бліндаж влучила ворожа міна.

При цьому кошти зняли з картки пенсіонера і поклали на рахунок зловмисників співробітники державної виконавчої служби Дніпропетровської області. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається також, що аферисти організували схему, за якою з Дмитра Кваші зняли суму як з жителя міста Кам'янське, який начебто скоїв там ДТП. Насправді ж чоловік жодного разу там не був, та й машини у нього немає.

За вказаною в підроблених шахраями документах адресою, де нібито проживає громадянин Дмитро Кваша - такого немає і ніхто людини з таким ім'ям не знає.

А за адресою позивачки Марії Піскун, на чий рахунок держслужбовці переказали гроші, взагалі вже 10 років - пустир.

Аферу провернули близько року тому, а дізнався про це батько захисника України випадково, коли міняв в банку картку. Пенсіонер звернувся до поліції, проте там не побачили складу злочину і тільки розвели руками. У підсумку справу через рік було закрито.

Але небайдужі громадяни - побратими загиблого бійця і волонтери - взяли розслідування цинічного шахрайства у свої руки. Вони з'ясували, що виконавчий лист, на підставі якого зняли гроші, насправді - підробка. І у справі, на яку там було посилання, прізвища пенсіонера взагалі немає.

Як розповів адвокат Миколаївської обласної асоціації учасників бойових дій Євген Федоров, Дмитро Кваша взагалі не виступає ані позивачем, ані відповідачем, не є ані боржником, ані кредитором.

"Але це державного виконавця не зупинило", - обурюється він.

Юристи зауважують, що за законом гроші, видані державою за загибель рідних на фронті в зоні АТО/ООС (кожен з батьків отримує 300 тисяч гривень) взагалі не мають права списувати за борги.

Тим часом у виконавчій службі міста Кам'янське кажуть, що примусове провадження з мокрою печаткою та живими підписами надійшло до них з райсуду та підозр не викликало, а перевіряти його вони взагалі не повинні.

Начальник Заводського відділу ДВС у м. Кам'янське Олександр Кузнєцов розповів, що вже написали заяву до поліції як потерпіла сторона від шахраїв. Також він намагається домогтися від казначейства повернення пенсіонеру хоча б частину вкрадених грошей (лише 27 тисяч гривень).

Тепер правоохоронці проводять службове розслідування, чому за рік "копи" навіть не перевірили вказану адресу.

Крім того, юристи ініціювали відновлення кримінального провадження. А ще звернулися до суду, щоб усі викрадені у батька загиблого українського військового гроші повернули.

Відео: Аферисти вкрали у батька загиблого на Донбасі воїна майже 300 тисяч

Раніше ми писали про те, що розкрита абсолютно нова схема шахрайства в Україні, і аферисти почали обманювати громадян за допомогою QR-кодів.

Нагадаємо також, що українцям почали приходити дивні посилки з "сюрпризом".