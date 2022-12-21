Аферисты предлагают украинцам работу с зарплатой 29 тыс. гривен: в чем состоит схема развода

Как работает схема развода?

Обычно обмануть пытаются тех украинцев, резюме которых в свободном доступе в сети.

Так, вам может написать так называемый посредник. Или вы сами можете наткнуться на сайты фриланса, где якобы ищут сотрудников для работы на удаленке.

Далее вам пришлют ссылку на сайт, на котором якобы будут работодатели. Но вход на портал нужно оплатить. Чаще всего это 150 гривен.

Мошенники заманивают украинцев обещаниями, якобы на таких сайтах можно заработать до 29 тысяч гривен. После того, как некоторые "повелись" и оплатили регистрацию в 150 гривен, аферисты просят вас купить премиум аккаунт за 1000 гривен.

Не делайте этого, это обман!

Важно знать

Ведущая еще раз напомнила, что любая работа, где изначально просят вас перевести деньги - это самая настоящая афера. Не стоит верить мошенникам, чтобы потом не быть обманутым и остаться без денег.