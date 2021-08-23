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В аеропорту "Бориспіль" стався скандал: туристи почали непритомніти через затримку рейсу

Автор: Анна Шиканова

У міжнародному аеропорту Бориспіль стався скандал з рейсом авіакомпанії SkyUp PQ521, який повинні був доставити туристів в Іракліон. Пасажири провели в аеропорту декілька годин і почали непритомніти при посадці в літак.

Деталі скандалу розповіли в повідомленні "Київ Оперативний" в Telegram.

Літак повинен був вилетіти з України до Греції в неділю, о 16: 45. Однак пасажирам оголосили про затримку рейсу на дві години.

Туристи встигли пройти реєстрацію на рейс і паспортний контроль і їм оголосили посадку. Однак в салоні літака їм довелося провести кілька годин.

Деяким стало погано через задуху в салоні та люди почали втрачати свідомість. На відео, яке розмістили в соціальних мережах, чутно, що пасажири почали просити воду і нашатирний спирт.

Як пояснили працівники аеропорту Бориспіль, рейс кілька разів переносили через те, що до Києва почали прибувати літаки з дипломатами, які беруть участь у саміті "Кримської платформи" і все зайнято для посадки цих літаків.

Варто відзначити, що через кілька годин літак в Іракліон все-таки зміг здійснити зліт, щоб доставити пасажирів до Греції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в аеропорту Батумі через SkyUp пасажири почали бунт-виліт затримали майже на добу.

А також розповідали про те, що українська співачка рознесла поїзд Укрзалізниці через плісняву і тарганів.

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