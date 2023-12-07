Адвокат объяснил, почему водителям не нужно отдавать документы полиции и выходить из авто

Что нужно знать водителю

Согласно закону "О Дорожном движении", полицейский имеет право требовать предъявить документы на управление автомобилем, чтобы иметь возможность прочитать и зафиксировать информацию.

Это однозначная норма, исчерпывающая и расширенное толкование не подлежит.

"Все эти полицейские вещицы, которые вы обязаны предоставить водительскому для ознакомления, мол, возможно оно поддельное - это все туфта. Все, что нужно сделать патрульному - напрячь мозг, а потом взять руками планшет и открыть базу "Армор", набрать одним пальцем фамилию водителя и вся информация о документах и лице будет на экране", - рассказал правозащитник.

Что может быть на примере

Симутин привел пример, как водитель, не выходя из авто, через окно передал документы и почти через 30 секунд потребовал выйти из авто.

После этого водитель вышел, документы уже отдал полицейского. Далее он получил требование на поверхностный осмотр рюкзака, бардачка, салона и багажника.

"И скажите, вам это похоже на осмотр или, может, на шмон? Водитель дошел до критического предела, однако через 19 минут полицейский требует, чтобы он прошел освидетельствование на состояние опьянения, потому что у него замечены слишком резвые движения", - рассказал эксперт.

По словам адвоката, водитель не смог "холодной головой" оценить последствия и отказался. В результате он лишился права управления на 1 год и оштрафован на 17 000 грн.

Какие выводы

Правозащитник сообщил, что в украинском административном процессе не работает презумпция невиновности и принцип недопустимости доказательств, полученных в результате незаконной остановки транспортного средства.

"Поэтому лучше выполняйте незаконное требование полиции, фиксируйте, а затем обжалуйте их действия и доказывайте незаконность в судах", - резюмировал он.