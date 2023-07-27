Адопция бездомных животных во время войны: мы рядом, чтобы помогать

Так, уже несколько лет в Украине работает программа по адопции или устройству бездомных животных "Ситой старт" — совместная инициатива бренда Purina® и Благотворительного Фонда Happy Paw, которая помогает найти себе любимца в приюте и содержать его в первый месяц жизни в новой семье. Благодаря программе уже более 2000 животных нашли настоящий дом, заботливых владельцев, которым теперь каждый день дарят свою любовь. С началом войны, когда количество беспризорных животных значительно увеличилось, помощь экспертов по адопции чрезвычайно ценна.

"Однажды подруга показала мне фото животного из приюта, добавив, что этот кот, которого спасли из зоны активных боевых действий, именно для меня". Так началась счастливая история кота Плюшика, который нашел свою семью и стал Беляшиком. Но сначала были сомнения и опасения, что не владелец выбирает кота, а кот выбирает владельца. Сомнения сразу рассеялись, когда они увидели друг друга. Правда, пушистику пришлось согласиться на смену имени, потому что новое ему подходило лучше. Татьяна и Ольга, которые выбрали в партнерском приюте Purina® нового члена своей семьи, ожидали, что он будет долго адаптироваться на новом месте и прятаться, ведь кот испытал немалый стресс. Но ему хватило пяти минут, чтобы прийти в себя, поесть и окончательно освоиться.

"Мы купили Беляшику кучу всевозможных развлечений, но вскоре поняли, что его любимая игрушка — это шнурок, — смеется Татьяна. — Висят штаны после стирки и свисает веревочка, смотрю — он уже играет. Первые два дня он был так тих, играл не активно, а потом разошелся и сейчас чувствует себя дома.

Такие теплые и яркие эмоции животных и людей, которые находят друг друга благодаря программе "Ситый старт" из адопции бездомных кошек и собак, очень важны и ценны, потому что они согревают душу и радуют сердца. Особенно во время тяжелых испытаний, когда многие наши домашние любимцы оказались в зоне военных действий, были ранены, потеряли дом и страдают без еды, ухода и лечения.

"С момента полномасштабного вторжения количество животных в приютах увеличилось в среднем на 60-100%, — говорит Анастасия Аболешева, менеджер по коммуникациям благотворительного фонда Happy Paw. — Но эта приблизительная оценка отнюдь не отражает реального количества заброшенных, потерянных и бродячих кошек и собак. Из-за того, что у каждого приюта есть ограниченное количество мест и ресурсов, они просто физически не могут принять всех оказавшихся на улице животных. Поэтому сейчас так важно их устроение в ответственные семьи. Это уменьшает нагрузку на приюты и дает шанс на спасение новых жизней".

И сегодня каждый украинец может сделать что-то для того, чтобы помочь тем членам нашего общества, которые не могут позаботиться о себе самостоятельно, и улучшить жизнь животных — пожертвовать деньги или корм для приютов, стать волонтером или взять из приюта любимца, нуждающегося в заботе и защите. Ведь только вместе мы сможем справиться с этой проблемой и сделать мир лучше!

Экосистема заботы о домашних животных, обществе и планете

Решить такие масштабные и сложные задачи невозможно без участия экспертов — компаний и организаций, для которых профессиональная поддержка наших друзей — многолетняя системная работа и сущность их социальной ответственности перед обществом. Особое место среди них занимает Purina® — компания, для которой шесть добровольно взятых на себя обязательств по улучшению качества жизни домашних питомцев и их владельцев, усилению взаимодействия между человеком и домашними животными и сохранению окружающей среды для будущих поколений стали важной частью устойчивого развития бизнеса.

Фокусным направлением социальных инициатив Purina в Украине является поддержка благотворительных проектов и социальных инициатив, направленных на помощь и адопцию бездомных животных, а также повышение осведомленности общества относительно ответственного отношения к домашним питомцам и их здоровью.

"Наша миссия состоит в том, что мы делаем лучше жизнь домашних любимцев и их владельцев. Мы в Purina создаем инновационные и высококачественные продукты для домашних животных, поддерживаем важные социальные инициативы, а также обеспечиваем комплексную заботу о здоровье и благосостоянии любимцев и людей, которые их любят, — отмечает Игорь Дубовик, руководитель отдела кормов Purina®. — Поэтому сегодня, когда тяжело не только людям, но и животным, мы расширили сотрудничество до 26 приютов по всей Украине, чтобы и дальше популяризировать важность адопции в Украине".

"Сытый старт" — билет в новую жизнь

Безусловно, животные помогают нам быть людьми, потому что они являются доказательством нашей человечности.

Социальная инициатива "Сытый старт" по адопции бездомных животных важна для каждого, кто стремится помочь братьям нашим меньшим прожить здоровую и счастливую жизнь и согреть свою душу добротой и заботой о них. Благодаря многолетнему партнерству Purina с благотворительным фондом Happy Paw в реализации этого проекта, процесс адопции стал понятным, а принятие решения взять домашнее животное из приюта ответственным.

Алгоритм очень прост. Сначала нужно на сайте Purina® зайти в разделе "Наше влияние" и перейти на страницу Социальные инициативы Purina® и из списка приютов — партнеров программы "Сытый старт" по всей Украине, выбрать находящийся поблизости. Затем посетите его и познакомитесь с животным лично, чтобы убедиться, что вы подходите друг другу и у вас не возникнет проблем с совместимостью. И, наконец, забрать животное домой, получив месячный запас корма премиальной линейки Purina®, который облегчит для пушистика процесс адаптации в новом доме.

"Программа "Сытый старт" важна как для приютов, так и для будущих владельцев домашних животных, — уверена Анастасия Аболешева. — Потому что она повышает осведомленность людей и популяризирует адопцию. Также инициатива помогает развенчивать стереотипы об асоциальных или болезненных животных из приютов, строит понимание, что порода любимца не важна, а взять своего из убежища это настоящая искренняя любовь, которую не купишь за деньги. Более того, несмотря на трудные времена, адопция позволяет сохранять в себе веру в добрые поступки и фокусироваться на счастливых историях. это дает надежду на то, что животные, прошедшие тяжелые испытания, будучи бездомными, смогут наконец получить долгожданное счастье в теплых объятиях человека, который никогда их не предаст и не покинет".

Так благодаря усилиям Purina® и ее партнерам по адопции, люди и животные улучшают качество жизни друг друга несмотря на все испытания и демонстрируют всему миру, что украинцы 51 европейская нация, которая ценит и бережет жизнь каждого живого существа.