В 98 клиентских пространствах 104.ua открылись фотовыставки, посвященные "Году несокрушимости": фото

РГК начала акцию "Год несокрушимости", во время которой рассказывает украинцам, как прошел этот год для газовиков: повреждение газового оборудования, работа специалистов буквально под обстрелами и возобновление распределения газа на деоккупированных территориях.

Экспозиция будет доступна сотням тысяч клиентов по всей Украине.

За год полномасштабной войны газораспределительные компании, работающие под брендом РГК, вернули газоснабжение в дома 557 тысяч украинских семей и направили более 181 млн грн на помощь ВСУ и пострадавшим от войны городам.

Чтобы приблизить нашу победу, РГК совместно с благотворительным фондом "Вернись живым" начали сбор средств на противотанковый ракетный комплекс. Благодаря ему бойцы ВСУ научатся пользоваться ПТРК "Корсар" и уничтожать с его помощью российскую бронетехнику и вертолеты.

Присоединиться к нему можно, перейдя по ссылке или в 104.ua клиентских просторах.

В рамках акции "Год несокрушимости" посетители 104.ua Клиентских пространств смогут увидеть выставки изуродованного рашистами газового оборудования, которое РГК собрало и доставило с деоккупированных территорий после возобновления газоснабжения.

Также во всех областных центрах и крупных городах, где работает РГК, открылись фотовыставки, посвященные "Году несокрушимости" и стойкости газовиков, которые в рекордные сроки возобновили газоснабжение для освобожденных от рашистов городов. Так, газ в Бучу вернули за 18 дней, в Изюм за 20 дней, а в Ирпень - за месяц.

Быстрое восстановление стало возможным благодаря собственному производству газового оборудования на заводах РГК и внедрению унифицированных европейских технологий. За год войны газовики заменили 75 тысяч бытовых газовых счетчиков, разбитых рашистами, и восстановили или заменили на новые 603 ГРП и 1424 ШГРП.

А оперативно обследовать газовые сети и выявлять на них утечки газа специалистам РГК помогают мобильные лаборатории. С их помощью в Харькове за 10 дней обследовали 350 км газопроводов вокруг всего города. Чтобы обследовать эту протяженность пешком, понадобилось бы 70 дней.