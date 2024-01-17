В 93 года тело и сердце 40-летнего: чемпион по гребле раскрыл секреты молодости

В свои 93 года ирландец Ричард Морган является четырехкратным чемпионом мира по гребле в закрытых помещениях. На его теле нет жира, а аэробный двигатель соответствует 30-40-летнему мужчине. Он даже стал участником исследования по изучению здорового старения, так как его сердце, мышцы и легкие как у человека вдвое младше.

Что известно о жизни чемпиона по гребле и как ему удалось достичь такой физической формы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Washington Post.

Начал заниматься спортом после 70 лет

Результаты Ричарда Моргана показывают, что во многих отношениях он является образцом здорового старения - 90-летний человек с сердцем, мышцами и легкими, как у человека вдвое моложе его.

Но в остальном он обычный человек: бывший пекарь и производитель аккумуляторов со скрипучими коленями, который не занимался регулярными упражнениями, пока ему не исполнилось 70 лет, и который до сих пор тренируется в основном в сарае на заднем дворе.

Несмотря на то, что его занятия фитнесом начались в более позднем возрасте, на данный момент он проехал на гребле почти 10 раз вокруг земного шара и выиграл четыре чемпионата мира. Так что же, задавались вопросом исследователи, повлияли на его стареющее тело упражнения в позднем возрасте?

Что сделало Моргана особенно интересным для исследователей, так это то, что он не начал заниматься спортом или физическими упражнениями, пока ему не исполнилось 73 года. Выйдя на пенсию и в то время несколько не в себе, он посещал тренировку по гребле с одним из своих внуков, конкурентоспособным студенческим гребцом. Тренер предложил ему воспользоваться одной из машин.

Ричард Морган с супругой (скриншот)

Что показало исследование

Ученые пригласили Моргана, которому на тот момент было 92 года, в лабораторию физиологии Университета Лимерика в Ирландии, чтобы узнать больше, измерить его рост, вес и состав тела, а также собрать подробную информацию о его диете. Они также проверили его обмен веществ, работу сердца и легких.

Затем они попросили его сесть на гребной тренажер и провести имитацию дистанции 2000 метров на время, одновременно контролируя его сердце, легкие и мышцы.

Морган оказался девяностолетним силачом: его жилистые 165 фунтов на 80 процентов состоят из мышц и едва ли на 15 процентов из жира – состав тела, который можно было бы считать здоровым для человека, который на десятилетия моложе.

Во время испытания на время его частота сердечных сокращений достигла пика в 153 удара в минуту, что значительно превышает ожидаемую максимальную частоту сердечных сокращений для его возраста и является одним из самых высоких пиков, когда-либо зарегистрированных для людей в возрасте 90 лет, как полагают исследователи, что свидетельствует об очень сильном сердце.

Его частота сердечных сокращений также очень быстро приближалась к этому пику, а это означает, что его сердце могло быстро снабжать работающие мышцы кислородом и топливом. По словам ученых, эта "кинетика поглощения кислорода", ключевой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы, оказалась сопоставимой с таковой у типичного здорового 30- или 40-летнего человека.

Ричард Морган на тренировке (скриншот)

Секреты молодости Ричарда Моргана

Исследователи отметили, что, пожалуй, самое впечатляющее то, что он развил эту физическую форму с помощью простой и относительно сокращенной программы упражнений.

Стабильность: Каждую неделю он гребет около 30 километров, в среднем около 40 минут в день.

Сочетание легких, умеренных и интенсивных тренировок: около 70 процентов этих тренировок легкие, при этом Морган почти не трудится. Еще 20 процентов идут в тяжелом, но терпимом темпе, а последние 10 - с тотальной, едва устойчивой интенсивностью.

Силовые тренировки: два или три раза в неделю он также тренируется с отягощениями, используя регулируемые гантели, чтобы выполнить примерно три подхода выпадов и сгибаний рук, повторяя каждое движение до тех пор, пока его мышцы не устанут слишком сильно, чтобы продолжать.

Диета с высоким содержанием белка: он ест много белка, его ежедневное потребление регулярно превышает обычную диетическую рекомендацию (около 60 граммов белка для человека его веса).