RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

9 секретов счастливых отношений, о которых никто не говорит вслух

Какие 9 секретов счастливых отношений (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Счастливые отношения строятся на многих факторах, которые часто остаются без внимания или не обсуждаются вслух. И далеко не все пары знают, где именно нужно приложить силы, чтобы отношения были счастливыми, гармоничными и долговечными.

Из каких 9 секретов складываются счастливые отношения в паре, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Ежедневная работа над отношениями

Счастливые пары работают над своими отношениями каждый день. Нет, они не решают постоянно проблемы и не дискутируют каждый день. Но они сознательно поддерживают здоровую связь каждый день - из-за заботы, внимания и небольших жестов.

Принятие несовершенства

Идеальных людей не существует и счастливые пары об этом знают. У них отсутствует идеализация партнера, и это - один из ключевых секретов. Счастливые пары принимают друг друга такими, как есть, со всеми недостатками, взглядами и чертами характера.

Умение прощать

В любых, даже счастливых отношениях, без конфликтов и недоразумений не обойтись. Но секрет счастливой любящей пары состоит в том, что они умеют вовремя прощать, обсуждать проблемы и не держать образ друг на друга внутри.

Не только говорить, но и слушать

Счастливые пары умеют слушать своего партнера, пытаются понять его точку зрения, даже если она отличается от них. Это способствует избеганию больших и серьезных конфликтов.

Уважать личное пространство

Отношения - это не полное слияние двух личностей и счастливые пары это понимают. Они уважают личное пространство друг друга, понимают его важность и поддерживают интересы друг друга.

Время на отдельные занятия

Проводить иногда время в отдельности - это полезно. Это позволяет сохранять индивидуальность и делает общие моменты еще более ценными.

Независимость от романтики

Романтика в отношениях важна, но она не единственная основа для счастья. Партнеры должны уметь поддерживать эмоциональную связь без романтики, основываясь на глубокой дружбе и взаимной поддержке.

Юмор в конфликтах

Счастливые пары умеют использовать юмор как инструмент для разрешения конфликтов в сложных ситуациях. Это помогает снять напряжение, легче проходить везде трудности и даже погасить скандал на его началах.

Принятие изменений

Люди постоянно меняются, а вместе с ними и отношения, в которых они находятся. Счастливые пары понимают это и готовы адаптироваться к новым обстоятельствам и этапам жизни.

Раньше мы писали о том, какие есть признаки абъюзивных отношений и как понять, что нужно бежать из них немедленно.

А еще рассказывали о том, с какими проблемами сталкиваются пары после 5 лет брака.

При написании материала использованы источники: Psychology Today, Marriage, Huffpost.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОтношенияЛюбовь