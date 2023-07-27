7 вещей, которые нельзя не надевать в самолет: причины удивят

Во время поездки к месту отдыха нужно думать не только об образе, но и о том, как вы будете чувствовать себя во время путешествия. Пассажиры часто допускают ошибки, надев слишком откровенный наряд, ведь их могут не пустить на борт в таком виде.
Об этом рассказал американский бортпроводник Андреа Фишбах, пишет Whowhatwear.
По словам специалиста, слишком тесные вещи создадут дискомфорт во время полета. Короткие шорты и джинсы скинни могут нарушить кровообращение и спровоцировать тромбоз.
Бортпроводник советует заменить контактные линзы очками, ведь на высоте снижается влажность. Поэтому сухой воздух будет раздражать глаза.
Не нужно надевать синтетические вещи, которые могут легко загореться. К тому же следует отказаться от меха и одежды с бахромой. Наряд из плотной ткани будет более безопасным, если на борту начнется пожар.
Высокие каблуки будут мешать в салоне самолета. К тому же рейс могут перенести, а по дороге могут быть пробки и придется бежать к терминалу. Туфли на каблуке всегда шьют из твердых материалов, поэтому ноги могут отекать и будут болеть.
Следует проверить, чтобы на одежде таких предметов не было, иначе их нужно будет снять. Сканер при посадке может отреагировать не только на косточки бюстгальтера, но и на фольгу от упаковки шоколадки.
Следует помнить, что сладкие духи могут не нравиться сидящим рядом пассажирам. Воздух в самолете циркулирует по салону, потому резкий запах может спровоцировать аллергию.
На первый взгляд они выглядят мило и уютно. Но на самом деле они не только не обеспечивают анатомически правильное положение позвоночника во время поездки, но и приводят к головным болям, онемению рук и ног, дискомфортным ощущениям в спине.
Сделайте зарядку
Потянитесь и пройдитесь - так вы активизируете процесс кровообращения, нарушенный от длительного пребывания в положении сидя.
Примите контрастный душ
Он поможет укрепить стенки сосудов и активизировать кровообращение путем разности температур. Главное - не переусердствовать. Сильный контраст может плохо сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.
Массаж
Сделайте самомассаж - разомните ноги и стопы.
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