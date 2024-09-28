9 продуктов, снижающих кислотность желудка

Сниженная кислотность желудка может облегчить симптомы изжоги и помочь при желудочно-кишечных проблемах.

Какие продукты могут помочь с этой проблемой - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Симптомы повышенной кислотности желудка

Изжога

Чувство жжения в грудной клетке или в горле после еды, особенно когда человек лежит или наклоняется.

Кислый привкус во рту

Отрыжка или поднятие желудочной кислоты в пищевод может оставлять кислый или горький привкус во рту.

Боль в желудке или дискомфорт

Может проявляться как чувство тяжести, вздутие или ноющая боль в верхней части живота.

Тошнота

Повышенная кислотность может вызвать тошноту, особенно после еды.

Метеоризм и вздутие

Чрезмерное образование газов, чувство растянутости в животе.

Частые отрыжки

Постоянное желание отрыгивать воздух или пищу может быть симптомом избыточной желудочной кислоты.

Проблемы с проглатыванием

Если кислотность желудка вызывает раздражение пищевода, это может осложнить глотание и вызывать боль во время этого процесса.

Хрипота или кашель

Кислота может раздражать гортань, что приводит к хрипоте или хроническому кашлю, особенно утром.

Если эти симптомы повторяются или ухудшаются, важно обратиться к врачу, поскольку длительная повышенная кислотность может привести к серьезным заболеваниям, таким как гастрит или язвенная болезнь.

Вот 9 продуктов, которые могут помочь уменьшить кислотность желудка

Бананы

Бананы оказывают естественное щелочное действие, что помогает нейтрализовать желудочную кислоту. Они также защищают слизистую желудка.

Овсянка

Овсянка хорошо впитывает кислоту и защищает стенки желудка. Это отличный вариант на завтрак для тех, кто страдает изжогой.

Имбирь

Имбирь обладает противовоспалительными свойствами и помогает облегчить симптомы кислотного рефлюкса и расстройство желудка.

Зеленые овощи

Овощи, такие как шпинат, брокколи, спаржа и зеленые салаты, низкокислотные и хорошо влияют на пищеварение, не вызывая изжоги.

Миндальное молоко

Миндальное молоко обладает низкой кислотностью и может помочь уравновесить уровень кислоты в желудке.

Арбуз и дыня

Эти фрукты с высоким содержанием воды помогают увлажнить организм и снижают кислотность желудочного сока.

Картофель

Вареный или запеченный картофель действует как натуральное средство для снижения кислотности, помогая избегать раздражения стенок желудка.

Семена льна

Семена льна содержат слизь, которая обладает обволакивающими свойствами и помогает защитить слизистую желудка.

Ромашковый чай

Ромашка оказывает успокаивающее действие на пищеварительную систему и может помочь снизить уровень кислотности, уменьшая воспаление.

Эти продукты являются естественными способами контроля кислотности и могут помочь предотвратить изжогу и другие проблемы желудка.