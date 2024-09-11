9 практических способов использовать пластиковые пакеты

Разложить постельное белье по комплектам

Громоздкие комплекты постели могут удобно поместиться в больших пакетах - и не перемешиваться. Кроме этого, хотя пакеты можно сложить горизонтально на полке бельевого шкафа, их можно хранить где угодно, наклеив этикетки, чтобы легко найти запасное постельное белье, когда будете принимать гостей.

Использовать для грязной одежды в путешествии

Пластиковые пакеты не дают распространяться грязи и не занимают много места. Поэтому перед тем, как отправляться в отпуск, заверните обувь в полиэтиленовые пакеты перед тем, как паковать ее в чемодан, чтобы подошвы не запачкали одежду.

Также пакеты можно использовать, чтобы отсортировать верхнюю одежду от нижней и пижамы.

Предотвратить засыхание краски

Если вы работаете с красками, самая неприятная часть работы - это мыть кисти и валики снова и снова. Вместо этого, чтобы краска не засохла, советуют завернуть кисти в полиэтиленовые пакеты, чтобы вы могли продолжить работу.

К тому же, плотно обмотанный пакет может заменить потерянную крышку от банки с краской.

Защитить растения в мороз

Растениям может быть тяжело пережить холод. Чтобы защитить их от повреждения морозом, рекомендуется неплотно обвязать растения полиэтиленовыми пакетами, чтобы сделать слой воздуха.

Сложить мокрые полотенца и купальники после бассейна

Чтобы отделить мокрые купальники от сухого содержимого сумки (кошелька, документов и т.п.), используйте пластиковые пакеты. Они уберегут ткань сумки и другие вещи от намокания.

Очистить воронку душу от потеков

Если у вас жесткая вода, попробуйте время от времени замачивать насадку для душа и даже краны в уксусе, чтобы удалить стойкие загрязнения. Просто наполните полиэтиленовый пакет и закрепите его зажимом или резинкой.

Сохранить форму обуви

Если обувь плотно складывать в ящики для хранения, она может несколько "сплющиться". Однако полиэтиленовые пакеты, набитые в сумочки, туфли и ботинки, помогают этим предметам сохранять форму между ношением.

Перевезти хрупкие вещи

Нет пленки с пузырьками? Не проблема - заверните хрупкие вещи, такие как вазы или керамические тарелки, в пакеты перед тем, как положить их в коробки для переезда. Это убережет их от ударов и снизит вероятность разбивания.

Разделить продукты в морозилке

Чтобы разделить продукты в морозильной камере по категориям, разделите их с помощью полиэтиленовых пакетов. К примеру, положите все замороженные овощи в пластиковый пакет для продуктов и прикрепите этикетку.