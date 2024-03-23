9 советов, которые помогут вам прекратить есть вредную еду

Почему это вредно

Хотя такая еда, как сладкие и соленые вкусности, выпечка, фаст-фуд и газированные напитки могут быть неплохим дополнением к вечеру с друзьями или любимым человеком, они точно не должны быть постоянной частью рациона, поскольку чрезмерное потребление подобного может навредить физическому и психическому здоровью.

Например, такая "диета", большая часть которой - вышеперечисленная вредная пища, приводит к таким проблемам как повышение уровня сахара в крови, ожирение, жировая дистрофия печени, болезни сердца и даже депрессия.

Именно поэтому не стоит злоупотреблять такими продуктами, а лучше вообще питаться сбалансировано.

Как перестать есть вредную пищу

Чаще готовьте еду дома

Это один из лучших способов снизить употребление вредной пищи. Обычно люди выбирают полуфабрикаты, пончики, фаст-фуд и кофейные напитки, когда нет других вариантов или же для перекуса.

Если больше готовить дома, особенно заранее, можно снизить свою зависимость от полуфабрикатов - ведь под рукой всегда будет здоровая пища, которой можно перекусить. К тому же сбалансирование рациона поможет снизить расходы на питание.

Для начала можно сделать список легких и полезных блюд и готовить один-два раза в неделю, затем увеличивать количество блюд.

Приготовление пищи дома уменьшает потребление вредной пищи (фото: Freepik)

Ешьте больше продуктов с белком

Такое питательное вещество, как белок, влияет на выбор продуктов и регулярность употребления пищи. Результаты исследований показывают, что увеличение количества белка в рационе помогает сократить количество перекусов и предотвратить переедание.

Кроме того, уменьшение употребления пищи с высоким содержанием углеводов и замена таких продуктов источниками жиров и белков уменьшает чувство голода и общее потребление калорий - а также тягу к сладостям и фаст-фуду.

Регулярно подпитывайте свой организм

Лишение организма калорий или чрезмерное ограничение потребления пищи может показаться эффективным способом для похудения или предотвращения употребление вредной пищи, но на самом деле это может иметь совершенно противоположный эффект.

Пропуск приемов пищи, например, завтрака, и лишение организма определенных продуктов может усилить тягу к пище и перекусам - особенно к продуктам с высоким содержанием углеводов.

Хотя каждый человек имеет индивидуальные потребности в калориях и времени приема пищи, соблюдение плана питания, состоящего из регулярных приемов пищи и калорийных, богатых белками блюд, может помочь поддерживать здоровое потребление калорий и уменьшить желание есть вредное.

Потребляйте больше сытных продуктов

Узнав о том, как определенные продукты влияют на ваш организм и уровень голода, вы сможете разработать более здоровый план питания и сократить потребление вредной пищи.

Большинство вредных продуктов высококалорийны, но содержат мало питательных веществ, таких как клетчатка, белок и полезные жиры, которые важны для обеспечения организма энергией, поскольку они помогают организму чувствовать себя сытым.

Вместо того чтобы выбирать нездоровую пищу, такую как пончик или кофе, по дороге на работу, проанализируйте, что нужно вашему организму и как эта пища повлияет на уровень сахара в крови, чувство голода и настроение.

Выбор завтрака с высоким содержанием белков и клетчатки, как, например, яичница и фрукты с кофе без сахара, поможет почувствовать себя сытым и предотвратить желание съесть что-нибудь вредное в течение дня.

Высыпайтесь

Сон имеет важное значение для здоровья, а лишение организма качественного сна - от 7 до 9 часов в день - может негативно повлиять на выбор пищи и усилить желание есть вредные продукты.

Исследования показывают, что недостаточное количество сна и нарушение режима дня могут увеличить общее потребление калорий, увеличить количество перекусов в течение дня и тягу к продуктам с высоким содержанием углеводов и жиров.

Даже одна ночь плохого сна может повлиять на выбор пищи на следующий день. Также сокращение сна усиливает желание есть сладкое, в частности, шоколад.

Недосып повышает желание есть вредные продукты (фото: Freepik)

Преодолевайте стресс

Стресс может существенно повлиять на физическое и психическое здоровье и даже выбор пищевых продуктов - хронический стресс влияет на гормоны (например, на кортизол), которые регулируют пищевое поведение.

Хотя острый или кратковременный стресс обычно приводит к угнетению аппетита, хронический стресс, напротив, вызывает желание употреблять больше пищи и чаще.

Несмотря на то, что избежать всех форм стресса невозможно, нахождение для себя здоровых методов борьбы с ним, таких, как медитация, физические упражнения, терапия и больше времени на свежем воздухе может помочь сократить потребление нездоровой пищи.

Подумайте о переорганизации холодильника

Если на кухне много нездоровых продуктов, возможно, пора заменить их на более питательные варианты.

Исследования показывают, что даже взгляд на соблазнительную пищу может стимулировать участок мозга, регулирующий аппетит. А это уже может привести к перекусам и перееданию, даже если вы не голодны.

Нет ничего плохого в том, чтобы время от времени наслаждаться сладким или соленым, и если вы хотите сократить потребление вредной пищи, лучше вместо ее приобретения купить продукты с высоким содержанием питательных веществ.

Не садитесь на жесткие диеты

Соблюдение жестких диет в общем-то не слишком полезно для здоровья, и, кроме этого, может негативно повлиять на отношение к пище. Также это может привести к вредному циклу потери и набора веса и повысить риск развития таких заболеваний, как диабет, высокое кровяное давление и метаболический синдром.

К тому же избегание и определение определенной пищи как "запретной" может лишь усилить тягу к ней, что может привести к перееданию.

Вместо того чтобы испытывать новейшие диеты, лучше проконсультироваться с врачом и перейти на более питательный, сбалансированный режим питания, в соответствии с потребностями своего организма.

Регулярно покупайте продукты

Наличие продуктов на дому облегчает приготовление, может разнообразить рацион и помочь есть меньше вредной пищи.

Если у вас возникают проблемы с приобретением, составьте список продуктов, которые можно сочетать в различных блюдах. Это не только поможет вам избежать импульсивных покупок, таких как нездоровая еда, но и поможет вам построить здоровую диету в целом.

Сбалансированный рацион содержит разнообразные питательные продукты, такие как свежие и замороженные фрукты и овощи, орехи и семена, консервированные и сушеные бобы, а также белковые продукты, такие как мясо птицы, рыба или тофу.