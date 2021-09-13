9-річний українець встановив приголомшливий рекорд: ви тільки подивіться на юного спортсмена!

Вже кілька років хлопчина юний спортсмен займається кіокушинкай-кан карате, активно виступає на змаганнях від обласних та міжнародних. А цього разу юний спортсмен вирішив спробувати себе в новій якості. Хлопчик віджався 1001 раз.

Тренер хлопчика розповів, що до такого рекорду Артем йшов кілька років.

"До цього рекорду Артем йшов, напевно, з 2019-го року, коли він перший раз віджався 220 разів, тоді ми подумали, що міг би вийти рекорд, але на час залишили цю ідею. Повернулися ми до неї в цьому році, після традиційного "турніру поколінь", на яких Артем став учасником дитячої спартакіади і у віджиманнях зробив максимальну кількість повторень 414 разів", - розповів тренер дитини.

Артем Захаров встановив рекорд з віджимань (фото: http://iz.com.ua)

За словами наставника Артема, в заявці, поданій до Книги рекордів України, значилося чотири сотні повторень вправи "згинання/розгинання рук в упорі лежачи (віджимання), але вони вирішили побити цей показник в два рази.

Спочатку хлопчикові було важко віджиматися, ще він хвилювався, адже все відбувалося на публіці. Але коли він дійшов до 500 віджимань, його тренер зрозумів, що він справжній чемпіон і дійде до кінця.