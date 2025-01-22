9 удивительных способов использования кубиков льда, которые пригодятся каждому

Кубики льда - настоящее сокровище на вашей кухне. Их обычно добавляют в напитки или используют для снятия отеков на лице, но их возможности гораздо шире. Как можно использовать лед в быту и уборке?

Удалить жевательную резинку с любой поверхности

Жевательная резинка на одежде, ковре или даже в волосах - это уже не проблема! Просто приложите кубик льда к резинке, чтобы она затвердела, а затем осторожно соскребите ее ножом или ногтями. Благодаря холоду резинка легко отойдет от поверхности, не оставляя следов. Этот метод подходит даже для самых сложных пятен.

Обновить остатки риса

Разогретый рис часто становится сухим и невкусным, но кубик льда способен это изменить. Перед тем как поставить тарелку с рисом в микроволновку, положите на него кусочек льда. Он растает, увлажнит рис и вернет ему мягкость и сочность. Это простой трюк для вкусного обеда даже через несколько дней после приготовления.

Облегчить прием лекарств

Если вам трудно проглотить горькую таблетку или неприятный сироп, лед станет спасителем. Положите кубик на язык, чтобы он немного онемел, а затем быстро проглотите лекарство. Потеря чувствительности поможет минимизировать неприятные ощущения и сделает процесс намного комфортнее.

Обезболивание для кожи

Удаление лишних волос или занозы может быть болезненным, но лед способен это исправить. Просто приложите кубик льда к нужному участку кожи на несколько секунд перед процедурой. Холод уменьшит чувствительность и сделает процесс менее неприятным.

Предупреждение синяков и отеков

Если вы случайно ударились, сразу приложите лед к травмированному участку. Это поможет предотвратить образование сильного синяка, ведь холод останавливает кровотечение в капиллярах. Оберните кубик льда в ткань и приложите на несколько минут - результат вас приятно удивит.

Кубики льда - незаменимые помощники во многих случаях жизни (фото: Freepik.com)

Удаление жира из супа

Чтобы быстро снять избыточный жир с поверхности супа, понадобится лишь металлический половник и лед. Наполните половник кубиками льда и приложите его внешней стороной к супу. Холод притянет жир, и ваш бульон станет менее калорийным и более привлекательным.

Скрыть недостатки кожи

Если появился неожиданный прыщик, кубик льда поможет быстро его замаскировать. Заверните лед в бумажное полотенце и приложите к проблемному участку на несколько секунд. Холод уменьшит покраснение и отек, а кожа будет выглядеть значительно лучше.

Устранение вмятин на ковре

После перестановки мебели часто остаются вмятины на ковровом покрытии. Чтобы от них избавиться, положите на эти места кубики льда и оставьте, пока они полностью не растают. Затем немного "расчешите" ворс руками, и ковер вернет свой первоначальный вид.

Защита от выкипания кофе

Если вы заметили, что кофе на плите начинает закипать, бросьте в него кубик льда. Это остановит процесс и предотвратит грязь на плите. К тому же такой трюк сделает кофе более насыщенным, ведь он будет вариться дольше.