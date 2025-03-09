9 марта: какой сегодня церковный праздник, что нельзя делать, народные приметы

9 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память 40 мучеников Севастийских и праздник Торжества Православия. До конца года остается 297 дней.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 9 марта и у кого День ангела.

Что за церковный праздник сегодня

Православный праздник, отмечаемый 9 марта (22 марта по старому стилю), является памятью сорока Севастийских мучеников, погибших за свою христианскую веру. Это один из наиболее важных праздников в церкви.

Сорок Севастийских мучеников были воинами из города Севастия, который сейчас расположен на территории Турции. Они жили во II веке во времена правления императора Лициния.

Эти воины неоднократно одерживали победы в боях, но имели военачальника, который был язычником и подчинялся императору. Император отдал приказ изгнать христиан из войска, и военачальник заставил воинов принести жертвы языческим богам.

Однако воины отказались, и их за это посадили в тюрьму, где они подверглись жестоким побоям камнями. Мученики молились, и удивительным образом камни отлетали от них, не причиняя вреда. Тогда их заставили раздеться и зайти в замерзшее озеро, где они провели всю ночь, пока на берегу топили баню.

Один из воинов не выдержал и побежал к теплу, но, ступив на порог бани, умер. В тот же миг лед на озере растаял, вода стала теплой, а над головами мучеников появились сияющие венцы. Один из стражников бросился в воду, произнеся слова: "Господи Боже, я верю в Тебя, в Которого эти воины верят. Присоедини и меня к ним, чтобы я также смог пострадать вместе с Твоими слугами". Однако, несмотря на это, спастись им не удалось - все мученики погибли.

Первая неделя Великого поста, или воскресенье, называется Торжеством Православия. Это праздник, который посвящен почитанию святых икон. В VIII-IX веках христианская церковь пережила два периода иконоборчества, когда сторонники этого движения неправильно толковали заповедь "не сотвори себе кумира", считая святые образы идолами.

Греческий император Феофил был иконоборцем, но его жена, царица Феодора, не разделяла его взглядов. После его смерти, став регентом при своем малолетнем сыне, она получила возможность влиять на государственные дела. В 843 году царица организовала Константинопольский церковный собор, на котором было восстановлено почитание икон.

Это стало поводом для установления этого праздника - торжественного провозглашения победы Церкви над всеми ересями.

Икона сорока Севастийских мучеников (фото: Википедия)

Что нельзя делать 9 марта

В церковный праздник 9 марта запрещено ругаться, употреблять непристойные слова, отказывать в помощи, оскорблять людей или животных.

Церковь осуждает ложь, лень, зависть, жадность и отчаяние.

Во время Великого поста тем, кто постится, в этот день разрешается есть горячую пищу с маслом.

Согласно народным приметам, сегодня не рекомендуется выполнять физическую работу, а также заниматься:

уборкой,

стиркой,

рукоделием,

ремеслом,

брать деньги в долг.

Народные приметы и традиции 9 марта

Согласно народным приметам, 9 марта следует обратить внимание на следующие признаки:

Если жаворонки и аисты прилетают вовремя, это означает, что будет хороший урожай хлеба.

Птицы строят гнезда с Юга - это свидетельствует о прохладном лете.

Если в лесу слышно стук дятла, весна придет позже.

Ясный день 9 марта указывает на то, что на Пасху будет хорошая погода, а в апреле ожидается тепло.

Увидеть аиста или жаворонка в этот день - на удачу.

Если на небе 9 марта видна яркая луна со светлыми рогами, утром стоит ждать мороза.

Когда птицы своевременно возвращаются из теплых краев - это обещает хороший урожай.

Если птицы строят гнезда с солнечной стороны - на рыбалке будет неактивный клев. Если же гнезда располагаются в тени - это знак, что рыбалка будет удачной, а лето станет теплым.

У кого День ангела 9 марта

Именины 9 марта по церковному календарю отмечают:

Александр

Александра

Алексей

Дмитрий

Иван

Кирилл

Михаил

Наталья

Николай

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