83-річна одеситка передала для військових пралку, закрутки, молитви і гроші з пенсії "щось купили хлопчикам"

83-річна одеситка, щоб допомогти військовим ЗСУ на передовій, передала захисникам України свою пральну машину та інші предмети по господарству, роздруковані молитви, і двісті гривень зі своєї пенсії.

Про це розповіла голова селищної ради Доброслава під Одесою Людмила Прокопечко у своєму Facebook .

Коли Катерина Павлівна дізналася, що глава селищної ради разом з волонтерами шукає для наших бійців на фронті пралку, то тут же відгукнулася і попросила взяти її машинку.

Також пенсіонерка передала військовим бочку для води, різні інструменти, мило, свої закрутки.

Пані Катерина попросила відвезти для бійців на передову роздруковані на кількох аркушах молитви, які мають зберігати наших захисників.

А на прощання пенсіонерка передала ще й частину грошей зі своєї пенсії - 200 гривень, щоб "щось купили хлопчикам".

"Відмовити їй було просто неможливо. Я знаю, що ми обов'язково приїдемо до Катерини Павлівни знов. Приїдемо, щоб подякувати та підтримати її", - зазначила Прокопечко.

У бабусі сім місяців тому загинув син пожежник - трагедія сталася під час виконання службових обов'язків.

"Це страшне горе дуже підірвало здоров'я жінки, але не зламало її, бо тепер вона живе, щоб допомагати тим, хто, як і її син, виконує свій святий обов'язок - захищає Україну.

Я схиляюся перед силою духу цієї маленької жіночки і молю Бога, щоб дарував їй здоров'я, щоб вона і надалі знаходила розраду в тому, що може бути потрібною іншим людям, і щоб ці люди віддячили їй своєю щирістю і добром", - каже Прокопечко.

Пенсіонерка Катерина Павлівна з Одеси допомагає захисникам України (фото: facebook.com / Людмила Прокопечко)