ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

82-річна українка підірвала TikTok: про що її відео

Новость на русском → Вінницька область, Неділя 09 травня 2021 09:40
82-річна українка підірвала TikTok: про що її відео Скрін відео: 82-річна українка стала зіркою TikTok
Автор: Світлана Мащенко

82-річна Ніна Колодницька з Вінницької області стала зіркою TikTok. У своєму блозі жінка ділиться рецептами, показує, як працює на городі і доїть корову. У цьому жінці допомогла 12-річна онучка, яка знімає і постить відео, але Ніна мріє сама навчитися поводитися зі смартфоном.

Про це повідомляє ТСН.

Щодня Ніна ділиться історіями сільського життя, зібравши за місяць 55 тисяч дописувачів, а її відео набирає мільйони переглядів.

Жінка на камеру пече пиріжки і босоніж садить картоплю.

"Ті що в місті живуть на поверхах, то що вони знають. Їм цікаво. Ось я садила цибулю, полуницю полола. Це все посилає внучка. Вони дивляться і запитують, чи не замерзла... Я кажу, я люблю боса", - сміється Ніна Мефодіївна.

Рідні жінки кажуть, що вона просто розквітнула після того, як стала зіркою соцмереж. 82-річна українка із задоволенням читає коментарі під своїми відео.

"А що я в молодості бачила? Нехай на старість хоч буде. Хтось посміється..."- розповідає жінка.

Відео: 82-річна українка стала зіркою TikTok (ТСН)

Раніше ми писали, що 20-річний український блогер підірвав мережу відео про Крим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя TikTok
LITE
Свято 9 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини
Свято 9 травня: що можна і не можна робити, всі прикмети дня, у кого іменини