82-річна Лія Ахеджакова екстрено госпіталізована в Москві

Відома українська актриса Лія Ахеджакова була доставлена в лікарню з коронавірусом. Зараз Ахеджакова знаходиться у приватній московській клініці. Медики прийняли рішення про поміщення її в лікарню у зв'язку з погіршенням стану.

Про госпіталізацію артистки повідомляється в Telegram-каналі "Раніше за всіх. Ну майже".

У актриси діагностований коронавірус і загострення низки хронічних захворювань.

Лія Ахеджакова (фото: facebook.com/lahejakova)

Інформацію про госпіталізацію актриси підтвердив і її продюсер. За його словами, стан Ахеджакової "нормальний", але тест на коронавірус показав позитивний результат, додає "5 канал".

Нагадаємо, що нещодавно від коронавіруса помер Володимир Коренєв, який зіграв Іхтіандра в "Людині-амфібії"

Також ми повідомляли, що російська актриса театру і кіно Аліса Фрейндліх знаходиться в лікарні у важкому стані. У відомої артистки коронавірус і уражено 80% легких.