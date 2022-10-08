8 октября: чем опасен этот день, что нельзя делать, у кого день ангела
8 октября православная церковь чтит память выдающегося подвижника Сергия Радонежского.
Ниже в материале Styler читайте обо всех традициях и табу этого праздника, а также, кто празднует день ангела.
Святой получил при рождении имя Варфоломей. Сам он родился недалеко от Ростова в семье служилого боярина Кирилла и его жены Марии.
После смерти родителей юноша отправился в Хотьковско-Покровский монастырь, однако там он пробыл недолго. Стремясь к уединению, вместе с братом Варфоломей основал пустынь на берегу реки Кончуры среди глухого Радонежского бора. Позже Стефан, не выдержав аскетической жизни, уехал в московский Богоявленский монастырь, где стал игуменом.
В 23 года Варфоломей принял постриг с именем Сергий. Через некоторое время к нему стали стекаться иноки, и образовалась обитель, впоследствии превратившаяся в Троице-Сергиеву лавру. Сергий, стал ее игуменом, прославился своим смирением и трудолюбием.
Народный праздник посвящен Сергию Радонежскому, которого считают настоятелем домашней птицы, особенно кур. Почему так произошло - до сих пор неясно. Возможно потому, что куриный бульон поднимает на ноги тяжелобольных, а старый и молодой организм хорошо усваивает куриное мясо.
В этот день наши предки начинали консервацию и засолку капусты. Вся семья принимала участие в этом процессе. Ранее считалось, что до этого дня солить капусту нельзя.
Хозяйки пекли в эту дату хлебные лепешки на листе капусты.
Главные приметы этой даты
- Если хорошая погода, то стоять ей целых 3 недели.
- Пришел Сергий – руби капусту.
- Если ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к теплой, с запада – к снежной.
- Если первый снег будет сухой, то значит, лето будет хорошим.
- Березовые листья еще не опали 8 октября – холода наступят еще не скоро.
Что нельзя делать в этот день
- Как и в любой другой церковный праздник, 8 октября следует быть особенно внимательным к поступкам и помыслам.
- Старайтесь ни с кем не конфликтовать, не повышать голос и не сквернословить.
- Также не следует отказывать в помощи нуждающимся и не злоупотреблять алкоголем.
У кого именины в этот день
День ангела отмечают владельцы таких имен: Сергей, Роман, Прохор, Павел, Остап, Николай, Максим, Евгений, Герман, Афанасий, Александр и Ефросинья.
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