8 тонн фекалій: Евересту загрожує екологічна катастрофа через альпіністів (фото)

Еверест перетворився у смітник через тонни сміття та фекалій (фото: flickr.com/markhorrell)

Екологи б'ють на сполох через забруднення гори Еверест

Гора Еверест страждає від тонн сміття і фекалій, які після себе залишають тисячі альпіністів, що намагаються підкорити найвищу гору на планеті Земля. Про це пише Associated Press.

Експерти кажуть, що в районі табору 2, який розташований на висоті 6400 метрів на вершині Гімалаїв, в цьому році накопичилося майже 8 тонн екскрементів. Відходи життєдіяльності людини приховані під товщею снігу, але коли сніг тане, вони також тануть і отруюють все, що знаходиться нижче по схилу.

"Найбільша проблема на Евересті - це людські відходи. Сотні людей там тижнями ходять у відкриті туалети... Умови танення в таборі 2 створюють неприємний запах для альпіністів, і в кінцевому підсумку відходи забруднюють джерела води внизу і стають небезпечними для здоров'я", - кажуть фахівці.

Еверест перетворився у смітник через тонни сміття та фекалій (фото: apnews.com)

Під час останнього сезону сходжень захворіло вісім з десяти шерпів, що брали участь в експедиції з прибирання сміття. У всіх хворих гостра кишкова інфекція через брудну воду.

Для довідки, шерпи - це етнічна група людей, яка живе в Непалі, недалеко від Евересту. Не один десяток років вони виконують роль гідів і носильників, супроводжуючи групи альпіністів.

Еверест перетворився у смітник через тонни сміття та фекалій (фото: apnews.com)

Коли температура повітря підвищується, фекальна жижа стікає нижче - досягаючи базового табору, що знаходиться на висоті 5334 метри. А там знаходяться альпіністи, які в якості джерела рідини використовують сніг - як правило без кип'ятіння, оскільки прокип'ятити ні на чому.

Вище табора 2 знаходяться табори 3 і 4, останній - на висоті 8000 метрів. Найголовнішою проблемою четвертого табору є кинуті підкорювачами Евересту намети. Альпіністи просто залишають їх там, щоб полегшити ношу при спуску.

Еверест перетворився у смітник через тонни сміття та фекалій (фото: apnews.com)

Зазначимо, що відкопування такого намету і спук його вниз вартує шерпам чималих зусиль. Ціла бригада витрачає на ці дії близько години.

За словами шерпів, на південному схилі в останні роки було покинуто близько 30 наметів і п'ять тонн іншого сміття. Спустити його вниз по схилу досить важко, а будь-яка помилка на такій висоті може виявитися фатальною.

Еверест перетворився у смітник через тонни сміття та фекалій (фото: apnews.com)

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