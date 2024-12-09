8 вещей в разных странах, которые очень бесят туристов

Франция: языковой барьер и не очень приветливый сервис

Франция славится своей кухней, искусством и культурой, но многие туристы жалуются на языковой барьер. Французы часто отказываются говорить по-английски, даже если понимают его, что может создавать трудности.

Также иностранцы часто отмечают медленный и, по их мнению, неприветливый сервис в ресторанах и кафе. Однако знание нескольких базовых фраз на французском языке может значительно улучшить ваш опыт.

Италия: хаотическое движение и туристические толпы

Италия - это страна красоты, но ее дороги и толпы могут быть настоящим вызовом. Туристов часто пугает хаотичный стиль вождения итальянцев, особенно в крупных городах, таких как Рим или Неаполь. К тому же популярные туристические локации, как Колизей или Ватикан, всегда переполнены людьми, даже в межсезонье.

Япония: строгие правила этикета

Япония увлекает своей культурой, но для иностранцев ее строгие правила этикета могут стать вызовом. Например, громкий разговор в общественном транспорте считается очень неприличным.

Многие туристы забывают снимать обувь в традиционных отелях или ресторанах, чем вызывают удивление местных. Следует заранее изучить основные правила поведения, чтобы избежать неудобных ситуаций.

США: чрезмерные чаевые и высокие цены

В Соединенных Штатах туристов часто раздражает система чаевых, ведь их ожидают почти повсюду - от ресторанов до такси. Рекомендуемая сумма составляет от 15 до 20%, что может значительно увеличить расходы на путешествие.

Также шокируют налоги, которые прилагаются к ценам только при расчете, что усложняет планирование бюджета. Однако это следует учесть заранее, чтобы избежать финансовых сюрпризов.

Когда собираешься в какую-нибудь страну, следует заранее знать ее негативные аспекты (фото: Freepik.com)

Германия: строгая пунктуальность

Германия известна своей пунктуальностью и дисциплиной, но это может показаться слишком суровым для иностранцев. Опоздание на общественный транспорт даже на несколько секунд может означать потерю рейса.

Туристы нередко нарушают правила пересечения дороги, получая за это штрафы или упреки местных. Внимательность и уважение к расписанию помогут избежать неприятностей.

Китай: языковой барьер и культурные отличия

В Китае многие туристы сталкиваются с трудностями из-за почти полного отсутствия англоязычных надписей и персонала. Кроме того, громкое поведение местных в общественных местах, таких как плевки или громкие разговоры, может показаться иностранцам шокирующим.

Важно помнить, что Интернет здесь сильно ограничен, и доступ к привычным сервисам, таким как Google или Facebook, отсутствует. Использование VPN и базовые знания языка значительно облегчат пребывание.

Индия: переполненность и назойливые продавцы

Индия поражает своей культурой, но многих туристов раздражает большое количество людей и шум. В популярных туристических местах продавцы могут быть чрезмерно настойчивы, пытаясь продать свои товары или услуги.

Кое-кто жалуется на хаос на дорогах и постоянный звук клаксонов. Терпение и умение вежливо отказывать помогут избежать стресса.

Египет: агрессивные таксисты и мошенники

Египет привлекает туристов своими пирамидами, но раздражающее поведение местных таксистов и продавцов иногда омрачает впечатление. Туристы часто сталкиваются с навязчивыми предложениями, завышенными ценами и попытками обмана.

Кроме того, проблемой является отсутствие четкой информации о расписании или правилах посещения достопримечательностей. Важно заранее договариваться о ценах и быть бдительными во избежание неприятностей.