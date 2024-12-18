8 преимуществ сквозного шифрования в приложениях, которые изменят ваш взгляд на безопасность

Повышение конфиденциальности

Сквозное шифрование - это метод защиты информации, при котором только отправитель и получатель сообщения могут расшифровать и получить доступ к содержимому данных.

Другими словами, данные шифруются на устройстве отправителя и расшифровываются только после поступления на устройство получателя.

Во время передачи, будь то на промежуточных серверах, в сетях или в любой другой точке, данные остаются зашифрованными и, следовательно, недоступны третьим лицам, включая поставщиков услуг, обеспечивающих передачу сообщения.

В 2022 году Илон Маск обсуждал интеграцию сквозного шифрования в сообщения Twitter.

Пост Илона Маска про сквозное шифрование (фото: Seald)

Защита от утечки данных

В случае взлома сервера, содержащего зашифрованные данные, они останутся недоступными для злоумышленника.

Вероятно, это основная причина, по которой компании внедряют сквозное шифрование: защита от утечек данных. Крайне важно понимать, что если злоумышленнику удастся взломать сервер, содержащий только зашифрованные данные, технически никакие данные не будут украдены, пока есть гарантия, что ключ не был украден вместе с ними.

Поэтому с точки зрения GDPR (общий регламент по защите данных) это не вызывает уведомления о нарушении для пострадавших лиц. Попытка взлома, не оказавшее никакого воздействия, выглядит так, как будто ничего не произошло.

Снижение риска шпионажа

Сквозное шифрование не позволяет злоумышленникам, правительствам и даже поставщикам услуг отслеживать или получать доступ к коммуникациям.

На первый взгляд это может показаться очевидным, но, если решение не может получить доступ к данным своих пользователей, оно не может ничего никому передать.

Целостность данных

Сквозное шифрование гарантирует, что данные не были изменены во время передачи, так как любое изменение зашифрованных данных сделает сообщение неразборчивым.

Однако будьте осторожны! Существует ряд распространенных ошибок, допускаемых разработчиками при интеграции сквозного шифрования, что ставит под угрозу целостность информации. К ним относится использование AES-CBC без HMAC-SHA256.

Защита от запросов со стороны властей

Сквозное шифрование позволяет защитить данные пользователей от передачи органам власти даже при наличии официальных запросов.

Без шифрования мессенджеры могут хранить переписку пользователей в открытом виде и предоставлять ее по запросу правоохранительных органов. Пример тому - случай, когда переписка в Messenger стала доказательством в уголовном деле, что привело к реальным тюремным срокам.

С внедрением сквозного шифрования подобные ситуации были бы невозможны, так как даже сама компания-разработчик мессенджера не могла бы получить доступ к данным пользователей. Meta уже признала важность этой технологии и планирует сделать сквозное шифрование в Messenger включенным по умолчанию.

Повышение доверия пользователей

Сквозное шифрование укрепляет уверенность пользователей в безопасности сервиса, поскольку гарантирует защиту их данных от постороннего доступа, включая самого провайдера услуг.

Например, внедрение шифрования в сервисах для обмена конфиденциальной информацией, таких как медицинские платформы, показывает пользователям, что их данные остаются исключительно между участниками общения. Это усиливает доверие и обеспечивает соблюдение этических стандартов.

Улучшение соответствия требованиям

Сквозное шифрование становится необходимостью в условиях усиления регулирования, требующего повышенной защиты персональных данных.

GDPR предписывает использование современных методов шифрования и минимизацию хранимых данных, что в некоторых случаях подразумевает обязательное внедрение сквозного шифрования.

Это требование особенно часто встречается в запросах на разработку программного обеспечения для медицинской сферы, например, в Германии для управления больничными койками, в Бельгии для телемедицинских платформ и во Франции для кабин телемедицины.

Право на конфиденциальность

В условиях, когда наши коммуникации могут быть перехвачены или отслежены, сквозное шифрование гарантирует настоящую приватность личных разговоров.

Часто можно услышать: "Зачем мне шифрование? Мне нечего скрывать!" Такое мнение предполагает, что шифрование нужно только тем, кто хочет что-то утаить или занимается незаконной деятельностью.

Но стоит спросить у тех же людей, готовы ли они раскрыть свои пароли, PIN-коды или медицинскую историю, как они тут же понимают важность шифрования как защиты их конфиденциальности.