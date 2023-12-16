Не игнорируйте их! 8 признаков, сигнализирующих о дефиците белка в организме

Мышечная слабость и усталость

Одной из основных функций белка является поддержание здоровья мышц. Если вы испытываете непонятную мышечную слабость, усталость или общее чувство вялости, это может быть сигналом того, что вашему организму не хватает белка.

Выпадение волос

Белки жизненно важны для роста и поддержания здоровья волос. Недостаточное потребление белка может привести к тому, что волосы станут ломкими и начнут выпадать. Если вы заметили значительные изменения в структуре и объеме волос, стоит подумать, есть ли у вас достаточное потребление белка.

Ломкие ногти

Дефицит белка может проявляться в виде ломких ногтей. Здоровые ногти нуждаются в сбалансированном содержании питательных веществ, в том числе белков, чтобы поддерживать их прочность и целостность. Если ваши ногти склонны к ломке или отслаиванию, это может являться признаком недостаточного уровня белка.

Отеки или опухлость

Белки помогают регулировать баланс воды в организме. Если вы чувствуете непонятные отеки, особенно в руках, ногах или лодыжках, это может свидетельствовать о дисбалансе уровня белка. Отек возникает при скоплении воды в тканях.

Частые инфекции

Белки необходимы для крепкой иммунной системы. Если вы часто болеете или вам нужно больше времени, чтобы выздороветь от обычных инфекций, это может быть признаком того, что организму не хватает белков, необходимых для поддержания сильного иммунного ответа.

Трудности с концентрацией

Белки играют немаловажную роль в синтезе нейромедиаторов, которые имеют решающее значение для когнитивной функции. Дефицит белка может привести к проблемам концентрации внимания, провалов памяти и умственной усталости. Если вы заметили понижение своих когнитивных способностей, подумайте об оценке потребления белка.

Ухудшение состояния кожи

Протеины способствуют поддержанию эластичности и обновлению кожи. Недостаток белка может привести к сухости кожи, а также способствовать развитию кожных заболеваний. Если вы наблюдаете значительные изменения в состоянии здоровья кожи, следует проверить потребление белка.

Медленное заживление ран

Белки необходимы для восстановления и регенерации тканей, в том числе участвующих в заживлении ран. Если вы заметили, что ваши раны заживают дольше обычного, это может свидетельствовать о недостаточном уровне белка.

Если вы заметили, что несколько упомянутых признаков характерны для вас, следует проконсультироваться с диетологом, чтобы оценить ваши пищевые привычки и обогатить рацион белком. Помните, что соблюдение хорошо сбалансированной диеты является ключевым для поддержания потребности организма в основных питательных веществах.