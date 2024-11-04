8 нейтральных цветов для спальни, которые успокоят глаза

Светло-коричневый или цвет какао

Светлый, прохладный оттенок коричневого напоминает цвет известного напитка - и обладает таким же теплым, успокаивающим действием. Возможно, поэтому этот цвет под названием "Cinnamon Slate" появился в списке цветов года от американского производителя красок Benjamin Moore.

Этот приглушенный и мягкий цвет советуют использовать для стен, окрашивая потолок в белый и выбирая мебель с не слишком темными поверхностями.

Светло-голубой

Бледно-небесно-голубой цвет "Skylight" от Farrow & Ball - одно из предложений дизайнеров для создания мягкой, успокаивающей палитры для спальни. В отличие от небесного цвета, этот светлый оттенок довольно тусклый благодаря основному серому цвету.

Красный кирпичный

В отличие от резких красных цветов, кирпичный оттенок - чрезвычайно мягкий, теплый, элегантный и приглушенный. Получив название Bricktone Red, этот цвет стал выбором дизайнеров для оформления комфортных и уютных спален.

Терракотовый

Если вы в поисках спокойного, но теплого цвета для своей спальни, землисто-терракотовый оттенок - идеальный вариант по мнению дизайнеров. Похожий на красный кирпичный, терракотовый цвет более приближенный к оранжевому или коричневому.

Опал

Если вы ищете умиротворяющий цвет в более нейтральной части спектра, дизайнеры советуют обратить внимание на цвет "Opal". Этот мягкий и почти белоснежный цвет имеет теплые вкрапления персикового оттенка.

Серо-зеленый

Подобный "Skylight", этот светло-серый цвет придает комнате глубины и покоя благодаря вкраплению других цветов. В частности, "Sea Salt" от Sherwin-Williams имеет чуть зеленовато-синий оттенок, что делает цвет более естественным.

Ночной серый

Тем, кто хочет покрасить спальню в более смелый цвет, дизайнеры советуют остановиться на цвете "Nocturnal Gray". Насыщенный темно-серый цвет с оттенками синего и зеленого создаст в спальне уют и атмосферу покоя.

Фиолетовый баклажановый

Фиолетовый баклажановый или сливовый "Carter Plum" - менее ожидаемый выбор для успокаивающего цвета, но дизайнеры рекомендуют не слишком темные оттенки для создания комфорта в спальне. Благодаря тусклости такие цвета визуально придают комнате глубины, не раздражая глаз насыщенностью.