8 самых ожидаемых моделей авто в 2024 году: чего ждать любителям машин

Автомобильные эксперты и журналисты утверждают, что 2024 станет настоящим прорывом в новинках от разных компаний. И хотя тренд на электрокары наращивает обороты, производители все еще фокусируются на машинах с двигателями на традиционном топливе.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание Mirror рассказывает о 8 самых ожидаемых автомобилях в 2024 году.

Kia EV9

EV9 от Kia может стать достаточно практичным и инновационным автомобилем в 2024 году. Он оснащен батареей мощностью 100 кВт, мощностью до 380 лошадиных сил, запасом хода до 359 миль и продуманным шестиместным расположением.

Kia EV9 (фото: mirror.co.uk)

MG Cyberster

Это полноценный электромобиль, весящий почти две тонны. Он разгоняется до 60 миль в час за 4,6 секунды благодаря здоровой мощности 335 лошадиных сил, а чтобы опустить крышу, нужно 10 секунд.

MG Cyberster (фото: mirror.co.uk)

Hyundai Ioniq 5 N

Ioniq 5 N обещает стать самым лучшим электрическим хэтчбеком. Он имеет 641 лошадиную силу, если вы используете режим overboost, с 0 до 60 миль в час разгоняется всего за 3,4 секунды.

Синтетический звук двигателя и притворное переключение передач обрадуют любителей бензина и даже могут убедить, что электромобиль может вызвать восхищение.

Hyundai Ioniq 5 N (фото: mirror.co.uk)

Dacia Duster

Duster от Dacia всегда был одним из самых привлекательных внедорожников благодаря своему легкому подходу в перевозке семьи.

Компания будет оставаться верной этой теме. Они разработали гибридную версию, которая делает Duster актуальным. Она поступит в продажу во второй половине 2024 года.

Dacia Duster (фото: mirror.co.uk)

Range Rover EV

Об этой новинке пока известно мало, но автомобильные эксперты с нетерпением ждут этого экземпляра. Ранее Rolls Royce уже демонстрировали, насколько роскошным можно сделать электрический автомобиль.

Пока точно можно спрогнозировать, что новинку изготовят в Великобритании, а цена будет представлять шестизначное число.

Range Rover EV (фото: autocar)

Toyota Land Cruiser

Еще один автомобиль, о котором мы не знаем много, но это как бы перезагрузка легендарного Toyota Land Cruiser.

Он будет ориентирован на возрожденный Defender от Land Rover, так что можно ожидать роскошных утилитарных функций. Хотя в целом авто должно удовлетворить передвижение почти куда угодно с абсолютным комфортом.

Toyota Land Cruiser (фото: mirror.co.uk)

Volvo EX90

Он был разработан с нуля как полноценный электрокар. Такой ход может создать новые уровни практичности по сравнению с тем, что уже есть на рынке.

Большие батареи, мощные двигатели и обещание возвращения полной семиместной компоновки делает этот автомобиль достаточно ожидаемой новинкой.

Volvo EX90 (фото: Википедия)

Fiat 600-е

600-e - это полностью электрический автомобиль, который отлично подойдет для молодых семей. Больше всего новая модель может понравиться пользователям предыдущей 500-е, поэтому приготовьтесь.

Fiat 600-е (фото: nextcar.ua)