8 древнейших деревьев мира: они видели всю историю человечества

Старая ель Тикко, Швеция

На горе Фулуфьеллет в Швеции растет ель Тикко, возраст корневой системы которой составляет примерно 9500 лет. Дерево выглядит скромно: его ствол достигает всего 5 метров в высоту и имеет несколько сотен лет.

Радиоуглеродный анализ подтвердил, что корневая система этого дерева ведет начало с ледникового периода. Даже после гибели старого ствола новые побеги продлевают жизнь дерева. Тикко символизирует невероятную способность природы к регенерации.

Старая ель Тикко (фото: Википедия)

Драконовые деревья, остров Сокотра

Драконовые деревья на острове Сокотра недалеко от Йемена известны своей вековой историей, насчитывающей 7-9 тысяч лет. Местные легенды рассказывают о драконе, кровь которого дала жизнь этим удивительным деревьям.

При надрезе коры деревьев выделяется красный сок, называемый "киноварь" или "кровь двух братьев". Их уникальная форма и крепкая древесина сделали их символом устойчивости. Эти деревья важны для экосистемы острова и местных жителей.

Кипарис Сарв-е Абар-Кух, Иран

Этот величественный кипарис произрастает в провинции Езд, а его возраст достигает 4-4,5 тысячи лет. Высота дерева составляет 25 метров, а обхват ствола - 18 метров. По легенде его посадил сам пророк Зороастр.

Сарва является национальным памятником и важной туристической достопримечательностью. Дерево символизирует культурное наследие и духовность иранского народа.

Каштан "Дерево ста коней", Сицилия

На склонах горы Этна в Италии произрастает старейший каштан в мире, которому 2-4 тысячи лет. По преданию, под его кроной от дождя скрывалась королева Арагонии со своими рыцарями.

Обхват ствола дерева впечатляет - около 58 метров. Это дерево чудом выжило в условиях близости к действующему вулкану.

Каштан "Дерево ста коней" (фото: Википедия)

Тис Ллангерню, Уэльс

Тис в поселке Ллангерня в Уэльсе считается одним из старейших деревьев Европы - ему примерно 4 тысячи лет. Он растет на территории старинной церкви и овеян легендами.

Местные жители верят, что под тисом живет дух, который на Хэллоуин предсказывает смерть. Несмотря на жуткие истории, дерево привлекает туристов.

Сосна Мафусаил, США

Растущая в Калифорнии сосна Мафусаил насчитывает 4000 лет. Она названа в честь библейского патриарха, прожившего 969 лет. Это дерево имеет узловатый ствол, выдерживающий сильные ветры и засушливый климат. Местонахождение сосны держат в секрете для защиты от туристов.

Секвой Генерал Шерман, США

Гигантская секвойя в национальном парке Секвойя в Калифорнии имеет возраст от 2300 до 2700 лет. Ее высота достигает 84 метров, а диаметр ствола - 31 метр. Ежегодно дерево прибавляет в обхвате около 1,5 сантиметра, продолжая расти.

Американцы гордятся этим природным чудом и считают его самым большим деревом на Земле по объему древесины. Генерал Шерман поражает как своими размерами, так и возрастом.

Секвой Генерал Шерман (фото: Википедия)

Схторашенский платан, Нагорный Карабах

Этому платану, произрастающему в Нагорном Карабахе, 2000 лет. Высота дерева - 54 метра, а диаметр ствола - 27 метров. В его огромном дупле может разместиться до 50 человек.