8 мест в доме, которые обязательно нужно убрать перед визитом гостей

Прихожая или коридор

Прихожая - это первая часть вашего дома, которую видит гость, когда заходит. Поэтому чистый коридор производит положительное впечатление. Кроме уборки следует протереть стеклянные поверхности, чтобы на них не оставалось отпечатков пальцев.

Пол

Пол - еще одно необходимое для уборки место перед приходом гостей. Именно на полу собирается больше всего пыли, волос и грязи, что может быть заметно для гостей - особенно в зависимости от цвета поверхности.

Для быстрой и тщательной уборки лучше заменить веник пылесосом, а затем протереть пол шваброй. Если средство для мытья пола внезапно закончилось, его можно заменить самодельным, растворив 1 ч. л. средства для стирки в ведре с теплой водой.

Однако помните, что пол лучше убирать в последнюю очередь - иначе на него будет лететь пыль со шкафов и столешниц.

Мусор

Следует не только выносить мусор из всех помещений, где будут находиться ваши гости, но и проверить мусорный контейнер. Чтобы предотвратить появление запаха, его можно протереть внутри и снаружи дезинфицирующими салфетками или бумажным полотенцем, смоченным водой со средством для мытья для посуды.

Кухня

В зависимости от того, сколько времени у вас до прихода гостей, вы можете расставить приоритеты. Важно помыть грязную посуду, освежить столешницы и протереть технику, чтобы мгновенно сделать кухню чище.

Перед визитом гостей нужно убрать в основных комнатах (иллюстративное фото: Freepik)

К тому же рекомендуют проверить холодильник - от него, как и от мойки, может исходить неприятный запах, который можно устранить протиранием и поглощающими веществами - например, содой или углем. Для этого их необходимо поместить в контейнер и поставить в холодильник.

Ванна и туалет

Важно привести в порядок это место, которое, безусловно, посещается чаще всего. А если у вас есть дополнительное время, зажгите ароматическую свечу, чтобы в помещении царил приятный запах.

Уборка туалета имеет чрезвычайно важное значение перед приходом гостей, поскольку он может иметь неприятный запах. Кроме того, следует почистить зеркало, чтобы избавиться от брызг зубной пасты или отпечатков рук. Также не забудьте пополнить запасы туалетной бумаги.

Твердые поверхности

Твердые поверхности, такие как журнальные столики, телевизоры, зеркала и оконные жалюзи, легко накапливают пыль и часто остаются без внимания.

Итак, быстро осмотрите основные помещения, которыми будут пользоваться ваши гости, чтобы определить, что именно требует протирки от пыли и уборки.

Выключатели света и дверные ручки

Как никогда важно, чтобы выключатели света и ручки, на которых склонны жить микробы, были продезинфицированы и очищены. Особенно тщательное внимание этим поверхностям следует уделить во время прохладного сезона, когда распространяются респираторные заболевания.

Самое простое средство, которое можно использовать для протирания - смесь средства для мытья посуды и воды или антисептик. Однако важно, чтобы влага не попала в щели выключателей, кроме того, в этом случае перед уборкой следует выключить электричество.

Мебель

Этот пункт особенно важен для тех, у кого есть пушистые домашние питомцы и маленькие дети. Советуют проверить все комнаты, которыми будут пользоваться ваши гости, на наличие шерсти и крошек.

Эти предметы не только могут вызвать неприятный запах, но и привести к раздражению и аллергии. Чтобы убрать шерсть, можно использовать щетку с жестким ворсом. Не забудьте убрать все подушки, чтобы можно было прочистить пылесосом щели кресел и диванов.