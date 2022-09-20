8 кулинарных ошибок, которые совершают даже самые опытные хозяйки

Каких ошибок следует избегать

Пробовать продукты

Самая распространенная ошибка каждой хозяйки - это пробовать любые продукты. В частности, к особо опасным относится привычка пробовать, например, сырой полуфабрикат на количество соли и пряностей, а еще опаснее - пробовать пищу, чтобы определить, испортилась ли она, или нет.

Также многие женщины пробуют тесто, содержащее сырые яйца. Однако не стоит забывать, что сырые яйца могут быть источником сальмонеллеза. Поэтому от такой вредной привычки следует избавиться.

Использование одной поверхности для нарезки всех продуктов

Комаровский говорит, что доска для сырого мяса не должна использоваться для чего-либо другого. На кухне должны быть отдельные дощечки для мяса и рыбы, овощей и готовых продуктов. Причем сырые и готовые продукты не должны контактировать друг с другом.

"Контакт может произойти даже в том случае, если вы держали сырое мясо и после этого не помыли руки, а сразу ухватились за кусок хлеба или если сырые и готовые продукты лежат на одной полке в холодильнике", - говорит доктор.

Размораживание продуктов

Еще одна распространенная кулинарная ошибка допускается при размораживании продуктов. Обычно это делается при температуре +25-30 градусов в течение 5-6 часов. Но при таком размораживании один кусок продукта может остаться холодным, а во втором даже начнут размножаться бактерии.

Поэтому размораживать продукты нужно либо в холодной воде, либо в специальном режиме микроволновки, либо в холодильнике.

Промывка мяса под проточной водой

Такая распространенная привычка домохозяек очень вредна. В кишечнике практически всех домашних птиц живет бактерия кампилобактериоз. Однако, она легко погибает под влиянием высоких температур, то есть при должной тепловой обработке.

Комаровский говорит, что при этом в Великобритании ежегодно регистрируется 280 тысяч случаев кишечных инфекций, связанных с кампилобактериозом, а умирает около 100 человек. Наиболее распространенными клиническими симптомами этой инфекции признаны диарея, боли в области живота, повышенная температура, головная боль, тошнота и/или рвота.

Она попадает в организм в процессе мытья куриного мяса под струей воды, где брызги разлетаются по всей кухне и остаются на руках и одежде, что может повлечь заражение этой инфекцией. Поэтому сырое мясо достаточно лишь термически обработать при приготовлении.

Охлаждение блюд

Обычно люди не ставят горячие блюда в холодильник, потому что это может спровоцировать его поломку. Люди оставляют блюдо остывать при комнатной температуре в течение 8-10 часов, рискуя вызвать в нем развитие большого количества микробов.

Чтобы этого не допустить, следует быстро охладить блюдо, причем это можно сделать даже под холодной водой.

Евгений Комаровский назвал два основных правила охлаждения готовых:

При температуре окружающей среды до 30 градусов блюдо должно охлаждаться максимум 2 часа;

Если температура выше 30 градусов - максимум один час.

Маринование мяса при комнатной температуре

Каждый мужчина считает себя экспертом по правильному маринованию мяса, ведь имеет свой особый рецепт. Однако часто в маринад добавляют майонез и маринуют при комнатной температуре.

После употребления готового продукта люди замечают, что проблемы с пищеварением. Ошибочно мариновать мясо при комнатной температуре

Экономия на мочалках

Комаровский рассказал, что концентрация микробов на кухонных тряпках в 100 раз выше, чем на унитазах в общественных туалетах.

"Поэтому, дорогие хозяйки, вот вам отличный совет: если вы никак не можете расстаться со своей любимой тряпочкой, положите ее на тарелку и поставьте в микроволновку как минимум на одну минуту. Так вы простерилизуете потенциальный источник инфекции", - посоветовал врач.

Мытье рук

Эксперт отметил, что на каждом этапе приготовления пищи хозяйка должна мыть руки до и после.