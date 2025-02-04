8 фактов об Исландии, которые делают ее самой удивительной страной Европы

Наименее заселенная страна Европы

Исландия является одной из наименее населенных стран Европы, имея лишь около 380 тысяч жителей. Из-за сурового климата и изолированности сюда редко эмигрируют, а те, кто приезжает, не всегда остаются надолго.

Большая часть населения проживает в столице Рейкьявике и его окрестностях. Несмотря на малую численность, исландцы сохраняют богатые культурные традиции и крепкое социальное сплочение.

Отсутствие традиционных фамилий

В Исландии нет привычных для нас фамилий, а вместо них используют патронимы или, реже, матронимы. Фамилия ребенка образуется от имени отца или матери с добавлением суффиксов "-сон" (сын) или "-доттир" (дочь).

Например, если отца зовут Йон, то его сын станет Йонссоном, а дочь - Йонсдоттир. Таким образом, фамилии меняются с каждым поколением и лишь указывают на родственную связь.

Традиционные исландские дома с крышами из дерна (фото: Википедия)

Отсутствие комаров

Исландия - одно из немногих мест в мире, где не водятся комары. Это объясняется суровыми климатическими условиями и особенностями экосистемы острова. Здесь не хватает водоемов со стоячей водой, которые необходимы для размножения комаров. Благодаря этому туристы могут наслаждаться природой без надоедливых насекомых.

Овцы преобладают над населением

В Исландии овец вдвое больше, чем людей - примерно 800 тысяч голов. Овечья шерсть и мясо являются важными продуктами для местной экономики, ведь климат страны не способствует развитию растениеводства. Овцеводство существует здесь веками, обеспечивая жителей теплой шерстью и едой. Традиционные исландские блюда часто включают баранину, которая считается основным мясным продуктом.

Исландские овцы (фото: Википедия)

Высокая продолжительность жизни

Исландия занимает ведущие места в мире по средней продолжительности жизни. Мужчины живут в среднем 81 год, а женщины - 84 года. Это объясняется высоким качеством медицины, чистым воздухом и здоровым образом жизни. Кроме того, естественная пища и активный образ жизни способствуют долголетию исландцев.

Удивительные блюда традиционной кухни

Исландская кухня включает в себя блюда, которые могут показаться необычными для иностранцев. Одним из таких является "hákarl" - ферментированная акула с резким запахом аммиака. Также популярным является "Þorramatur" - набор традиционных маринованных и ферментированных продуктов. И хотя эти блюда могут казаться экзотическими, они являются важной частью культурного наследия страны.

Тот самый "Þorramatur" - набор традиционных маринованных и ферментированных продуктов (фото: Википедия)

Отсутствие армии

Исландия - одна из немногих стран в мире, которая не имеет собственной армии. За безопасность страны отвечают полиция и береговая охрана. Основную военную поддержку Исландия получает через членство в НАТО, а также благодаря международным соглашениям. Несмотря на это, страна является одной из самых безопасных в мире.

Имена для детей утверждает комиссия

В Исландии действует специальная комиссия, которая регулирует выбор имен для новорожденных. Родители могут выбрать имя из списка разрешенных или подать запрос на одобрение нового имени. Комиссия проверяет, соответствует ли имя нормам исландского языка и не содержит ли оно оскорбительных значений. Эта система помогает сохранить культурное наследие и уникальность исландских имен.