8 марта: какой сегодня церковный праздник и что нельзя делать

Что за церковный праздник сегодня

Сегодня чтят память святого великомученика Феодора Тирона - это переходящий праздник, который отмечают в первую субботу Великого поста.

Святой Феодор Тирон жил на рубеже III и IV веков и служил воином в городе Аласия, расположенном на побережье Черного моря (ныне территория Турции). Его командир требовал, чтобы все солдаты приносили жертвы языческим богам, однако Феодор оставался верным христианской вере. Открыто заявив о своей вере, он подвергся преследованиям и был брошен в тюрьму.

Согласно преданию, в темнице перед Феодором явился Иисус Христос, укрепив его дух и веру. Однако, даже перед угрозой смерти воин не отрекся от христианства, и был обречен на сожжение. Позже его святые мощи перенесли в Константинополь.

Через полвека император Юлиан Отступник, стремясь унизить христиан, приказал правителю Константинополя осквернить пищу на рынках - все продукты поливали кровью животных, принесенных в жертву языческим богам.

В это время святой Феодор явился во сне архиепископу Евдоксию и предостерег его, чтобы верующие не покупали оскверненную пищу, а питались вареной пшеницей с медом - коливом (кутьей). В знак этого события Православная Церковь ежегодно в первую субботу Великого поста отмечает день памяти святого великомученика Феодора Тирона.

Могила святого Феодора Тирона в Венеции (фото: Википедия)

Что нельзя делать 8 марта

В этот день стоит воздержаться от ссор, лени, зависти и лжи, ведь такие поступки не одобряются Церковью.

В Великий пост запрещается есть мясные блюда, однако разрешается горячая пища с маслом.

Что касается народных суеверий, то 8 марта не рекомендуется начинать новые дела, отправляться в дальнее путешествие или давать деньги в долг. Этот день лучше провести в спокойствии и молитве, не нарушая привычный ритм жизни.

Народные приметы и традиции 8 марта

Во время наблюдений за природой 8 марта, можно заметить много интересных примет, предвещающих будущую погоду:

Быстрые и высокие облака - это знак, что наступит хорошая погода.

- это знак, что наступит хорошая погода. Густой туман - обещает ненастное лето.

- обещает ненастное лето. Сороки улетели в лес - скоро наступит тепло, и холода не вернутся.

- скоро наступит тепло, и холода не вернутся. Воробьи начали вить гнезда - это знак, что наступит стабильное тепло.

- это знак, что наступит стабильное тепло. Если сороки спрятались под крышами - ждите холодов и снегопадов.

- ждите холодов и снегопадов. Если девушка приворожит парня - он ответит ей взаимностью.

- он ответит ей взаимностью. Прилет птиц - указывает на хороший урожай хлеба.

По народным поверьям, в этот день важно помочь тому, кто попросит помощи, а также использовать силу вербы для очищения от зимних тягот.

Издавна считалось, что ива обладает чудодейственной силой, и в этот день женщины часто приносили веточки ивы в дом для очищения. Кроме того, считалось, что при головной боли ивовая ветка, положенная под платок, поможет избавиться от боли.

У кого День ангела 8 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Владимир, Иван и Афанасий.

По старому стилю день ангела у Михаила, Моисея, Николая, Александра, Климента, Ивана, Сергея, Кузьмы, Алексея.

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