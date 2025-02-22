77% украинцев на грани выгорания: как преодолеть хронический стресс и спасти менталку

Стресс как обыденность

В январе 2024 года социологи опросили более 2423 украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в крупных и средних городах Украины. Это уже третья волна подобного исследования, и она позволяет четко увидеть, как меняется наше психологическое состояние с начала полномасштабной войны. К сожалению, динамика неутешительная: усталость и напряжение только нарастают.

Свежие данные исследования поражают: аж 77% опрошенных признались, что в последнее время испытывали сильный стресс. И это не кратковременная реакция на неприятности - почти половина украинцев (46%) постоянно живут в состоянии истощения.

Основные результаты исследования:

Стресс и напряженность стали нормой: 77% респондентов испытывали сильный стресс в последнее время.

Усталость, напряжение и страх - преобладающие эмоции: 46% украинцев постоянно испытывают усталость, 44% - напряженность, а 30% - страх.

Психологическая помощь остается недоступной: 78% украинцев никогда не обращались к психологу, хотя 40% признают, что нуждались бы в такой поддержке.

Работа и финансы - одни из главных триггеров стресса: 41% украинцев испытывают финансовые трудности, 38% - напряженность из-за социально-политической ситуации в стране.

Почему игнорировать стресс - опасно?

Хронический стресс - это не просто "плохое настроение". Это серьезная угроза не только для нашего ментального, но и физического здоровья. Длительное напряжение истощает организм, снижает иммунитет, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и тревожных расстройств. В условиях длительной войны и экономической нестабильности, забота о ментальном здоровье становится вопросом выживания.

Так как спасти менталку? Психологи выделяют несколько шагов к восстановлению ментального здоровья. Вот они.

Признайте проблему. Первый шаг - честно сказать себе: "Я в стрессе". Игнорирование лишь усугубляет ситуацию.

Дышите глубже. Простые дыхательные упражнения - мгновенная помощь. Глубокий вдох-выдох успокаивает нервную систему.

Двигайтесь. Физическая активность - природный антидепрессант. Прогулка, зарядка, танцы - выбирайте, что по душе.

Спите достаточно. Недосып истощает. Наладьте режим сна - 7-8 часов отдыха критически важны.

Здоровое питание. Избегайте избытка сахара и кофеина. Сбалансированный рацион - основа для энергии и стабильного настроения.

Общайтесь в общении. Не замыкайтесь в себе. Разговор с близкими - разгрузка для психики.

Обратитесь к специалисту. Психолог - не стыдно, а мудро. Профессиональная помощь - путь к более быстрому восстановлению.

Планируйте отдых. Даже короткие перерывы в течение дня - глоток свежего воздуха для ума. Отпуск - необходимость, а не роскошь.

Найдите хобби. Занятие, приносящее удовольствие - источник положительных эмоций и отвлечения от проблем.

Будьте добры к себе. Не требуйте от себя невозможного. Примите, что иметь плохой день - нормально. Самокритика только усиливает стресс.

Как проверить "пульс" ментального здоровья работников?

Эксперты отмечают: особенно важно отслеживать психологическое состояние в рабочих коллективах. Постоянный стресс и истощение сотрудников негативно влияют на производительность, повышают риск профессионального выгорания, разрушают командный дух и корпоративную культуру.

Сегодня сделать скрининг психологической устойчивости работников можно бесплатно, воспользовавшись опросником Wellbeing-скрининг, который недавно запустило сообщество профессиональных психологов.

Его цель - измерить уровень счастья у миллиона украинцев, работающих в разных сферах бизнеса, проанализировать данные, а также предоставить общий обзор результатов и рекомендации украинским HR-специалистам для поддержки своих команд.

Почему психологическое благополучие работников - важно?

Повышение продуктивности и эффективности работы. Психологически благополучные работники работают эффективнее и продуктивнее, благодаря концентрации, мотивации и устойчивости к стрессу. Уменьшение стресса прямо влияет на качество выполнения рабочих обязанностей.

Снижение текучести кадров и повышение лояльности работников. Забота о психологическом благополучии создает привлекательную рабочую среду, повышает лояльность работников и уменьшает текучесть кадров, сохраняя опыт и сокращая расходы на найм новых специалистов.

Улучшение креативности и инновационности. Психологически благополучные работники более открыты к новым идеям, креативные и инновационные, поскольку не обременены стрессом и имеют меньше страха перед ошибками.

Укрепление командного духа и улучшение коммуникации. Психологическое благополучие способствует позитивной атмосфере, открытости к общению, сотрудничеству и поддержке, снижая конфликтность и повышая эффективность командной работы.

Снижение уровня абсентеизма и презентеизма. Психологическое благополучие уменьшает физические проблемы со здоровьем, что ведет к снижению количества больничных (абсентеизм) и повышению производительности на рабочем месте (снижение презентеизма).

Улучшение репутации компании и бренда работодателя. Компании, которые заботятся о работниках, имеют лучшую репутацию, что привлекает таланты и улучшает имидж на рынке труда, способствуя привлечению и удержанию ценных специалистов.

Создание здоровой и устойчивой корпоративной культуры. Внимание к психологическому благополучию формирует культуру взаимной поддержки, доверия и открытости, уменьшает стресс и выгорание, создавая позитивную и продуктивную рабочую среду на долгосрочную перспективу.