77-летняя зоозащитница спасла почти тысячу животных в Гостомеле во время оккупации

Кандидат физико-математических наук Ася Вильгельмовна Серпинская более 20 лет назад, заложив свою квартиру в столице, купила ангар в Гостомеле, где обустроила большой приют для животных.

Там нашли новый дом собаки и кошки, за которыми женщина внимательно ухаживала.

В гостомельском приюте для животных проживают почти тысяча собак и котов (фото: civilvoicesmuseum.org)

24 февраля в 7 утра Серпинскую разбудил муж и рассказал о российской большой интервенции.

"Как вам сказать? Не то что страшно - жутко стало... Первая мысль - что будет с приютом? Там люди, животные... Они меня ждут, на меня надеются", - вспоминает тот день зоозащитница. Она решила, что необходимо туда спешить.

Из Киева она доехала до Ирпеня на маршрутке. Дальше до Гостомеля можно было идти только пешком - а это около 8 километров. Рядом в это время аэропорт подвергался авиаударам, были слышны взрывы и виден дым.

Серпинская отмечает, что у нее чувство ответственности было сильнее ощущения страха.

"Чтобы не погибали люди и животные, нужно, чтобы каждый на своем месте отвечал за свою работу", - говорит женщина.

Ася Серпинская рассказала, как удалось спасти животных (фото: civilvoicesmuseum.org)

На следующий день в приют зашли российские захватчики. Оккупанты расспрашивали, где тут в городе украинские военные, есть ли оружие и так далее.

Ася Вильгельмовна, за спиной которой в тот момент находились люди и животные, старалась отвечать вежливо, чтобы не спровоцировать стрельбу.

Однако один из российских солдат все равно открыл огонь по собакам за то, что те на него лаяли. Один пес сразу был убит, второй получил ранения.

Тогда же, 25 февраля, в результате обстрелов приют для животных остался без водоснабжения, так как перестал работать электрический насос.

По словам Серпинской, у них всегда был обильный запас продовольствия, а вместо электричества и газа были дрова.

"А вот когда закончилась вода, стало страшно", - вспоминает женщина.

Ася Серпинская в приюте для животных в Гостомеле не могла оставить питомцев на произвол судьбы во время оккупации (фото: civilvoicesmuseum.org)

Муж Аси Вильгельмовны, чтобы можно было жить дальше, привез под обстрелами генератор, который волонтеры помогли найти.

Сам приют за время оккупации получил повреждения из-за регулярных обстрелов - в здании были выбиты окна, пострадала крыша и стены.

Когда из Гостомеля выгнали российских оккупантов, зоозащитники занялись восстановительными работами и ремонтом помещения.

Сейчас приют для животных ремонтируют (фото: civilvoicesmuseum.org)