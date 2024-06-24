73-летняя принцесса Анна попала в больницу с сотрясением мозга: что известно о ее состоянии

Принцесса Анна, младшая сестра короля Чарльза III, попала в больницу с сотрясением мозга. Ее госпитализировали в результате несчастного случая, произошедшего в имении Гаткомб Парк накануне вечером, 23 июня.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на таблоид Daily Mail .

Принцесса Анна в больнице

Британская принцесса оказалась в больнице города Бристоль с "легкими травмами и сотрясением мозга", как уточнили представители королевской семьи. На данный момент она остается в медицинском учреждении под наблюдением специалистов.

"Королевская принцесса получила незначительные травмы и сотрясение мозга после инцидента в резиденции Гаткомб Парк вчера вечером. Ее Королевское Высочество остается в больнице Саутмид, Бристоль, как мера пресечения для наблюдения, и ожидается полное и быстрое выздоровление", - сказал представитель британской монархии.

Принцесса Анна оказалась в больнице (Фото: Getty Images)

Об инциденте уже знает как король Чарльз III, так и другие члены королевской семьи. Все они выражают принцессе Анне слова "самой искренней любви и лучшие пожелания скорейшего выздоровления".

При этом не уточняется, что именно привело к травмам. Однако в источнике говорится, что британская принцесса накануне инцидента прогуливалась с лошадьми, поэтому, по предположениям специалистов, не исключено, что она могла попасть в больницу в результате удара лошади. Отмечается, что нужно время, чтобы найти 100-процентную причину произошедшей ситуации.

Из-за госпитализации принцесса Анна не сможет приобщиться к запланированным мероприятиям, которые она должна была посетить. Но специалисты предполагают, что уже в ближайшее время, после полного выздоровления, сестра британского короля сможет вернуться к своим привычным обязанностям и образу жизни.

Принцесса Анна - опытная наездница (Фото: instagram.com/princessanneprincessroyal)

73-летняя принцесса Анна - опытная наездница. В 1976 году она участвовала в Олимпийских играх, а в июне этого года ездила верхом на коне во время парада Trooping the Colour. К слову, в 1973 году представительница королевской семьи посещала Киев – в рамках чемпионата Европы по конному спорту.